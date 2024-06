Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa mantém tradição e realiza mais um arraiá junino

O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI) realizará no dia 14 de junho mais um arraiá junino. A festa será realizada a partir das 13h30 e deve reunir mais de 300 alunos no pátio do clube, localizado no bairro do Altiplano Cabo Branco, segundo expectativas do coordenador do Centro, Padre Ednaldo Araújo.

Padre Ednaldo Araújo revela que festa reúne alunos e também seus familiares. “É uma festa gratuita e aberta para todos os alunos e familiares que frequentam o centro. Hoje, temos em torno de 700 pessoas matriculadas nas nossas atividades. Esperamos que a metade esteja presente no evento para repetirmos o sucesso de todos os anos, com muitos momentos de alegria regados ao som do forró pé-de-serra”, afirmou, informando que a programação ainda está sendo concluída, mas que terá apresentação de grupos dos idosos, sorteio de brindes e muitas brincadeiras.

O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa é um espaço administrado pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) de João Pessoa aberto ao público em geral e oferece durante todo o ano as seguintes atividades: hidroginástica, aeróbica, alongamento, oficina da memória, artesanato, vôlei de câmbio (adaptado para o idoso), ginástica gerontológica e dinâmica de grupo, além de atendimento com nutricionista, psicólogos e assistente social, incluindo o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O espaço possui uma programação gratuita, voltada para integração dos participantes e a melhoria na qualidade de vida. As pessoas a partir dos 60 anos de idade podem se inscrever nas seguintes atividades: hidroginástica, aeróbica funcional, ginástica gerontológica, alongamento, oficina da memória, coral, artesanato, câmbio e dinâmica de grupo.

Padre Ednaldo Araújo destaca que o centro mantém as matrículas abertas durante todo o ano, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. “Atendemos o público em geral, não precisa ser servidor municipal”, destacou, ressaltando que os interessados em participar da programação devem comparecer ao local munidos dos seguintes documentos: Foto 3×4, Xerox do RG, CPF e comprovante de residência e atestado cardiológico. Para atividades na piscina se faz necessário apresentar também atestado dermatológico, atestado urológico (homens) e atestado ginecológico (mulheres).

Acesso – O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa funciona no bairro Altiplano, na Rua Ana Guedes Vasconcelos, s/n – ao lado da Escola Superior da Magistratura da Paraíba (Esma-PB).