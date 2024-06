onde assistir, escalações prováveis e estatísticas

A fase inicial da Série D do Campeonato Brasileiro chega ao fim da sua primeira metade. Maracanã x Sousaserá um dos jogos do fim do primeiro turno do Grupo 3. A partida acontecerá no dia 9 de junho, a partir das 15h. O palco do duelo será o Estádio Almir Dutra, em Maracanaú.

Cisco Nobre

O Maracanã não vive boa situação na Série D do Brasileirão. A equipe é a penúltima colocada, com apenas cinco pontos conquistados. Seu último resultado foi a derrota para o Santa Cruz-RN, por 2 a 1. Com isso, o time cearense não sabe o que é vencer desde a 2ª rodada, quando superou o Potiguar.

O Sousa caminha na mesma situação que o seu adversário. O Dinossauro também acumula apenas cinco pontos e só está à frente do Maracanã pelo critério de saldo de gols. Quando foi a campo pela última vez, o Alviverde perdeu para o Atlético-CE, que era o lanterna do Grupo 3, por 3 a 2, em pleno Marizão. A única vitória do Dino foi na 3ª rodada, também contra o Potiguar.

Sousa perde por 3 a 2 para o Atlético-CE. Emerson Marvin

Dia, hora e local de Maracanã x Sousa

Dia: 9/06

Hora: 15h

Local: Estádio Almir Dutra, em Maracanaú

Estatísticas dos times

MARACANÃ: 6j | 5p | 1v | 2e | 3d| 5gm | 10gs | -5sg

6j | 5p | 1v | 2e | 3d| 5gm | 10gs | -5sg SOUSA: 6j | 5p | 1v | 2e | 3d | 3gm | 7gs | -4sg

Escalações prováveis

MARACANÃ: Léo Recife, Igor Ribeiro, Alan Ferreira e Ray Cardoso; Mateus Maranguape, Rogério, Pio, DD e Vinícius Canindé; Índio e Júnior Mandacaru. Técnico: Júnior Cearense.

Léo Recife, Igor Ribeiro, Alan Ferreira e Ray Cardoso; Mateus Maranguape, Rogério, Pio, DD e Vinícius Canindé; Índio e Júnior Mandacaru. Júnior Cearense. SOUSA: Bruno Fuso, Iranilson, Marcelo Duarte, Breno Cézar e Douglas Dias; Hebert, Alexandre Aruá e Leozinho; Reinaldo, Hiago e Diego Ceará. Técnico: Leandro Sena.

Transmissão de Maracanã x Sousa

Onde acompanhar em tempo real : uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Arbitragem

Árbitro principal: Eloane Gonçalves Santos (CBF-SE)

Eloane Gonçalves Santos (CBF-SE) Assistente 1: Eleutério Felipe Marques Júnior (CBF-CE)

Eleutério Felipe Marques Júnior (CBF-CE) Assistente 2: Francisco Marcondes Mendes Simão (CBF-CE)

Francisco Marcondes Mendes Simão (CBF-CE) Quarto árbitro: Renato Pinheiro (CBF-CE)

Dia a dia do Sousa

O Sousa deu início a preparação para o jogo contra o Maracanã no domingo.

O Dinossauro realiza mais um treinamento no Sertão paraibano.

É dia de mais um treino no Estádio Marizão.

O Sousa viaja para o Ceará, onde enfrenta o Maracanã no domingo.

O elenco do Dinossauro encerra a preparação para encarar o Maracanã.

