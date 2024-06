Prefeitura realiza ‘Dia D’ de vacinação contra Poliomielite e atualização da caderneta

Além da atualização do cartão de vacina para toda a população, a Prefeitura de João Pessoa realiza neste sábado (8), o ‘Dia D’ de vacinação contra a Poliomielite. Todas as salas de vacinas localizadas nas Unidades de Saúde da Família, Policlínicas Municipais, Centro de Imunização, Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras e os três pontos móveis estarão mobilizados para atender as pessoas que precisam se vacinar. Pais e responsáveis devem reforçar a proteção das crianças menores de cinco anos contra a doença.

A mobilização preventiva tem como objetivo cobrir as falhas vacinais, ampliar a cobertura e impedir o retorno da paralisia infantil em território nacional, além de alertar a população para importância de manter a caderneta e o cartão de vacina atualizado.

Para garantir a assistência, diversos serviços na Rede Municipal e os pontos móveis funcionarão para atender a população no período das 8h às 21h, de acordo com horário de cada estabelecimento.

“Devemos estar vigilantes e atentos para proteger as crianças contra doenças que são imunopreveníveis. Sobretudo, neste sábado, faremos uma grande mobilização para atualização da caderneta das crianças, adolescentes, adultos e idosos, com as vacinas das campanhas e também, as que fazem parte do calendário de rotina, que possa estar com o esquema atrasado”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização de João Pessoa.

Contra a pólio – Durante a campanha, as crianças de um a quatro anos devem ser vacinadas indiscriminadamente com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido o esquema primário de três doses com VIP. Aquelas menores de um ano deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal atual para o esquema primário (três doses da Vacina Inativada Poliomielite — VIP).

Paralisia Infantil – A Poliomielite é uma doença grave caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo Poliovírus Pelvagem (PVS) tipo 1, 2 ou 3, que em geral acomete os membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível. Para tanto, essa estratégia de vacinação é fundamental para a redução do risco de reintrodução do Poliovírus no Brasil, uma vez que a doença se encontra eliminada no País desde 1994. Desse modo, esforços devem ser empreendidos para a erradicação da poliomielite, tais como oportunizar o acesso às vacinas, reduzir os bolsões de não vacinados, aumentar as coberturas vacinais e a homogeneidade.

As vacinas VIP e VOP são diferentes entre si. Embora as duas imunizem contra a Poliomielite, a VIP é injetável, com três cepas, Poliovírus 1,2 3, feita apenas com partículas do vírus, enquanto a VOP, que é a de gotinhas, é feita com o vírus enfraquecido, com duas cepas, Polivírus 1 e 3.

Esquema vacinal – A Poliomielite é uma doença grave caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo Poliovírus Pelvagem (PVS) tipo 1, 2 ou 3, que em geral acomete os membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível. A vacina contra a Poliomielite é composta por três doses aos 2, 4 e 6 meses de vida, conforme o Calendário Nacional de Vacinação, além das doses de reforço aos 15 meses e 4 anos de idade.

Novas normas – A realização desta campanha neste momento é de suma importância, uma vez que o País se encontra em processo de transição para a substituição das duas doses de reforço da Vacina Oral Poliomielite (VOP) para um reforço com Vacina Inativada Poliomielite (VIP). Essa medida será adotada no segundo semestre de 2024, a partir de então o esquema vacinal e a dose de reforço serão feitos exclusivamente com VIP.

No Brasil – Em 2023, segundo dados do de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), a cobertura vacinal no Brasil contra Poliomielite representa 76,99% com a VOP e 84,95% com a VIP. O último caso de Poliomielite no Brasil ocorreu em 1989, na cidade de Sousa, e em 1994 o País recebeu a certificação de área livre de circulação do Poliovírus Selvagem. No entanto, em 2023, o País foi classificado como de alto risco para a reintrodução do Poliovírus pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC).

Locais que funcionarão no ‘Dia D’ de vacinação neste sábado (8):

Home Center Ferreira Costa

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Poliomielite (Para crianças menores de 5 anos)

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte do grupo prioritário)

Horário: 12h às 21h

Shopping Sul

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Poliomielite (Para crianças menores de 5 anos)

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte do grupo prioritário)

Horário: 12h às 21h

Shopping Tambiá

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Poliomielite (Para crianças menores de 5 anos)

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte do grupo prioritário)

Horário: 12h às 20h

Policlínicas Municipais

Centro Municipal de Imunização

Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Poliomielite (Para crianças menores de 5 anos)

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte do grupo prioritário)

Todas as vacinas do Calendário de rotina (atualização da caderneta)

Horário: 8h às 12h

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Poliomielite (Para crianças menores de 5 anos)

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte do grupo prioritário)

Todas as vacinas do Calendário de rotina (atualização da caderneta)

Horário: 8h às 12h

*exceção: USFs Timbó I, Água Fria, Torre I, Jardim Planalto, Distrito Mecânico, Alto do Céu II.