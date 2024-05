Prefeito celebra sucesso da 3ª edição do Feirão da Empregabilidade e destaca planejamento da Prefeitura para consolidação do evento

Mais de 100 empresas parceiras, mais de 2 mil vagas de trabalho, qualificação e orientação para quem está iniciando o próprio negócio. Esse é o balanço da 3ª edição do Feirão da Empregabilidade, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, que o prefeito Cícero Lucena comemorou o sucesso do evento, nesta quarta-feira (29), durante visita aos estandes e em contato com os candidatos às vagas de emprego.

O Feirão acontece no Espaço Cultural, em Tambauzinho, com a presença do Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP), que media a relação entre os candidatos e as empresas, que buscam mão de obra durante o evento, que ainda conta com uma exposição de produtos e marcas, com área de comercialização. Cícero Lucena destacou o planejamento da Prefeitura e a grande oferta de serviços oferecidos.

“É uma demonstração clara de quando se faz um trabalho planejado, com responsabilidade e com o objetivo de fazer bem frente a cada ano, há o aprimoramento e consequentemente traz um benefício para aqueles que encontravam uma certa dificuldade para sair atrás de emprego. Fazer essa ponte com as empresas e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho tem esse papel, que é importante e fundamental, que nós preparamos desde o processo de qualificação. Isso dimensiona quais custos devem ser direcionados e a participação das empresas que, de forma prática, gera esses empregos”, afirmou o prefeito.

Os candidatos apresentam apenas documentos pessoais e comprovante de residência para concorrer às vagas. A estrutura montada permite uma relação direta com os empregadores, com entrevistas e seleção de emprego. A Prefeitura também conta com um stand do programa ‘Eu Posso’, que é voltado para o empreendedorismo, com liberação de crédito e consultoria para quem está abrindo o seu próprio negócio. A secretária de Desenvolvimento Econômico e e Trabalho, Vaulene Rodrigues, disse que estão sendo oferecidas vagas em todas as áreas – da construção civil, indústria, comércio, alimentação, entre outras.

“Então são muitas oportunidades para que a gente pudesse alcançar o maior número de candidatos possíveis. E além de tudo isso, os serviços atrelados que estamos disponibilizando, a exemplo dos programas de crédito que nós temos no Município, as ações voltadas à abertura de negócios, ao próprio ambiente de negócios. Várias secretarias estão aqui conosco, auxiliando nas informações, principalmente em relação à abertura de empresas e ao alvará”, detalhou.

Entre os candidatos, o evento é visto como uma grande oportunidade. José Silas da Silva está sendo recrutado para uma vaga em uma empresa varejista – ele está otimista em relação ao emprego. “O bom é que a gente encontra tudo aqui, já tem o Sine, as empresas, a gente vê a oferta e se candidata. Estou feliz porque eu acredito que vou ficar com uma vaga numa área que eu estava pretendendo há muito tempo”, comemorou.