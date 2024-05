Hospital Municipal Santa Isabel amplia cuidados com a saúde dos servidores

Reforçando a política de valorização dos servidores, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) promoveu, nesta terça-feira (28), uma ação especial para encerrar o mês de maio, em que é comemorado o Dia do Trabalhador. O evento foi idealizado a partir do projeto ‘Cuidar de Quem Cuida’ e teve como público-alvo funcionários e colaboradores da unidade hospitalar administrada pela Prefeitura de João Pessoa.

A ação, organizada pelo Centro de Estudos (Ceapes), marca a ampliação do serviço de cuidados com os funcionários que, a partir de agora, inclui atenção integral à saúde do servidor, física e mental. “O projeto, que a princípio cuidava apenas da saúde mental, passa a ser integral, garantindo atenção e cuidado integrado à saúde física do funcionário”, explicou a nutricionista Paloma Egídio, coordenadora do Centro de Estudos do Hospital Santa Isabel.

Ela informou que o Ministério da Saúde vai lançar um edital para instituições que fazem essa parte de ações relacionadas à saúde do trabalhador e que as atividades previstas no edital são justamente as que já são ofertadas pelo Santa Isabel aos servidores. “A gente já faz isso. Só que a gente aborda muito a saúde mental e eles pedem que seja atenção integral, serviço que passamos a ofertar também”, comemora Paloma Egídio.

Durante todo o dia foram ofertados aos servidores a realização de teste de glicemia, aferição da pressão arterial, estimativa do Índice de Massa Corpórea (IMC), acompanhamento nutricional, auriculoterapia, consulta floral, meditação, escuta psicológica, ventosaterapia e massoterapia.

A nutricionista Danielly de Moraes Chiapetta, que integra o Ceapes como um dos membros executores e que participou da organização do evento, disse que ação foi planejada para fechar de forma especial o mês de maio. “O Centro de Estudos trabalha muito com a questão dos profissionais, ações para promover saúde para os servidores. E como em maio se comemora o Dia do Trabalhador, a gente achou por bem finalizar o mês com uma ação voltada para os trabalhadores da saúde”, ressaltou.

Já o coordenador institucional da Gestão de Pessoas do HMSI, Ricardo Dellane, destacou que o projeto ‘Cuidar de Quem Cuida’ vem trazendo acolhimento e cuidado aos colaboradores de forma perene. “A ação de promover medidas que venham agregar o bem-estar do profissional é também para demonstrar que o seu serviço é importante para a manutenção e o bom funcionamento das atividades organizacionais. A valorização do trabalhador influencia diretamente em sua motivação, trazendo um serviço de qualidade, pois seu esforço sempre será reconhecido pela direção do hospital”, afirmou.