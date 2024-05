QUE HORAS COMEÇA ‘RENASCER’ E ‘SUPERCINE’?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 18/05.

Programação de Sábado, 18 de Maio de 2024

Neste sábado, 18 de maio de 2024, a Rede Globo traz uma programação diversificada, oferecendo uma variedade de conteúdos para entreter e informar o público ao longo do dia. Confira os destaques:

04:40 – Corujão II: Crô Em Família

A programação começa cedo com o filme “Crô Em Família”. Este divertido longa brasileiro, estrelado por Marcelo Serrado, acompanha as aventuras do extravagante mordomo Crodoaldo Valério, conhecido como Crô. O filme promete muitas risadas com suas situações inusitadas e personagens cativantes.

06:00 – Globo Repórter

Na sequência, o “Globo Repórter” traz matérias especiais e aprofundadas sobre temas relevantes e interessantes. Com reportagens investigativas e narrativas envolventes, o programa é uma ótima opção para quem gosta de se manter informado sobre o mundo ao seu redor.

06:50 – É de Casa

O “É de Casa” chega para animar sua manhã de sábado com dicas de culinária, decoração, saúde e bem-estar, além de entrevistas com convidados especiais. Apresentado por um time de comunicadores carismáticos, o programa é uma ótima companhia para começar o fim de semana.

11:45 – Praça TV – 1ª Edição

As notícias locais são destaque no “Praça TV – 1ª Edição”, que traz os principais acontecimentos da sua cidade e região. Fique por dentro dos fatos mais importantes com a equipe de jornalismo da Globo.

12:50 – Troque Sua Antena

Em um breve intervalo, o programa “Troque Sua Antena” oferece dicas para melhorar a recepção do seu sinal de TV, garantindo que você não perca nenhum detalhe da programação.

13:00 – Globo Esporte

Os amantes do esporte têm um encontro marcado com o “Globo Esporte”. O programa apresenta os destaques do mundo esportivo, incluindo os principais resultados e notícias sobre o futebol, além de outras modalidades.

13:25 – Jornal Hoje

O “Jornal Hoje” atualiza os telespectadores com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Com uma abordagem dinâmica e informativa, o telejornal é uma fonte confiável para se manter bem informado.

14:10 – Cheias de Charme

Para os fãs de novelas, “Cheias de Charme” é uma opção imperdível. A trama segue as vidas de três empregadas domésticas que se tornam estrelas da música, com muita comédia, romance e reviravoltas emocionantes.

14:40 – Sessão De Sábado: O Conde de Monte Cristo

À tarde, a “Sessão De Sábado” apresenta o clássico “O Conde de Monte Cristo”. Este filme épico de aventura e vingança, baseado no romance de Alexandre Dumas, acompanha a jornada de Edmond Dantès em busca de justiça contra aqueles que o traíram.

16:15 – Caldeirão Com Mion

O “Caldeirão Com Mion” traz entretenimento para toda a família com quadros divertidos, música, entrevistas e participações especiais. Marcos Mion comanda o programa com seu estilo descontraído e carismático.

18:40 – No Rancho Fundo

“No Rancho Fundo” é um programa que destaca a música sertaneja e a cultura do campo, trazendo histórias, entrevistas e apresentações musicais.

19:25 – Praça TV – 2ª Edição

O “Praça TV – 2ª Edição” retorna para atualizar os telespectadores com as notícias locais da noite, mantendo todos bem informados sobre os eventos recentes.

19:45 – Família é Tudo

“Família é Tudo” é uma série que celebra os valores familiares e a convivência entre gerações. Com histórias emocionantes e engraçadas, o programa é uma ótima opção para assistir em família.

20:30 – Jornal Nacional

O “Jornal Nacional” é o telejornal mais assistido do Brasil, trazendo uma cobertura completa dos principais fatos do dia, com reportagens especiais e análises de especialistas.

21:20 – Renascer

A novela “Renascer” continua a emocionar o público com suas tramas envolventes e personagens cativantes. Não perca os últimos acontecimentos e as reviravoltas na história.

22:25 – Altas Horas

Serginho Groisman comanda o “Altas Horas” com muita música, entrevistas e um bate-papo descontraído com convidados especiais. O programa é conhecido por seu ambiente acolhedor e interativo.

00:15 – Supercine: Sexy por Acidente

O “Supercine” exibe “Sexy por Acidente”, uma comédia protagonizada por Amy Schumer. O filme conta a história de uma mulher comum que, após um acidente, começa a ver a si mesma como a mulher mais bonita e capaz do mundo, o que muda sua vida completamente.

01:55 – Família é Tudo (Reprise)

Para quem perdeu mais cedo, “Família é Tudo” retorna com uma reprise, permitindo que os telespectadores acompanhem as histórias emocionantes do programa.

02:35 – Corujão I: O Beijo No Asfalto

O dia termina com o “Corujão I” exibindo “O Beijo No Asfalto”. Este drama baseado na obra de Nelson Rodrigues aborda questões sociais e humanas através de uma narrativa intensa e provocativa.

Essa é a programação completa deste sábado, 18 de maio de 2024. Aproveite para se divertir, se emocionar e se informar com a variedade de conteúdos que a Globo preparou para você!