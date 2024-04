QUE HORAS COMEÇA RENASCER E SOM BRASIL?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 01/05.

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessão da Tarde – Meu Malvado Favorito

17:10 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

17:35 Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical

18:30 No Rancho Fundo

19:15 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Som Brasil Apresenta: Os Paralamas do Sucesso

23:35 Que História é Essa Porchat?

00:20 Jornal da Globo

01:10 Conversa com Bial

01:50 Família é Tudo

02:30 Comédia Na Madruga I

03:15 Comédia Na Madruga II

Quarta-feira, 01/05/2024: Guia de Programação na Globo

04:00 – **Hora Um**: Comece o dia atualizado com as últimas notícias do Brasil e do mundo, trazidas por uma equipe de jornalistas comprometidos em informar o público de forma clara e objetiva.

06:00 – **Bom Dia Praça**: O programa regional traz as principais notícias da sua região, além de informações sobre o trânsito e a previsão do tempo para ajudar você a começar bem o dia.

08:30 – **Bom Dia Brasil**: Ana Paula Araújo e Chico Pinheiro comandam o telejornal matinal que traz as notícias mais importantes do país, além de análises e entrevistas para deixar o público bem informado.

09:30 – **Encontro Com Patrícia Poeta**: Um programa leve e descontraído com entrevistas, debates, dicas de moda, saúde e culinária, tudo apresentado com a simpatia e o carisma de Patrícia Poeta.

10:35 – **Mais Você**: Ana Maria Braga traz mais uma edição do programa repleto de culinária, dicas de saúde, entrevistas e muita animação para começar o dia com o pé direito.

11:45 – **Praça TV – 1ª Edição**: O telejornal regional traz as últimas notícias da manhã, mantendo os espectadores informados sobre os acontecimentos locais e nacionais.

13:00 – **Globo Esporte**: Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo com análises, entrevistas e os gols da rodada, apresentados por uma equipe de jornalistas especializados.

13:25 – **Jornal Hoje**: Sandra Annenberg e Dony De Nuccio apresentam as notícias mais importantes do dia, com reportagens especiais e análises aprofundadas dos fatos que estão movimentando o país.

14:45 – **Cheias de Charme**: Uma novela repleta de música, humor e emoção, acompanhando a história de três empregadas domésticas que se tornam estrelas da música pop.

15:25 – **Sessão da Tarde – Meu Malvado Favorito**: Uma animação divertida para toda a família, acompanhando as trapalhadas de um supervilão em busca de redenção ao lado de suas adoráveis filhas adotivas.

17:10 – **Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**: Reviva essa história romântica que conquistou o Brasil, com os amores e desencontros de Rafael e Luna, em uma trama repleta de mistério e emoção.

17:35 – **Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical**: Uma novela cheia de intrigas, paixões e reviravoltas, ambientada no cenário paradisíaco do Rio de Janeiro, que promete prender a atenção do público.

18:30 – **No Rancho Fundo**: Um programa que resgata as tradições da música sertaneja, com apresentações ao vivo, entrevistas com artistas e curiosidades sobre o universo country.

19:15 – **Praça TV – 2ª Edição**: As últimas notícias do final da tarde, preparando os espectadores para a noite que se inicia e trazendo informações importantes da região.

19:45 – **Família é Tudo**: Um programa que celebra os laços familiares, com histórias emocionantes, dicas de convivência e momentos especiais para toda a família.

20:30 – **Jornal Nacional**: William Bonner e Renata Vasconcellos apresentam o principal telejornal do país, com uma cobertura completa dos acontecimentos mais importantes do Brasil e do mundo.

21:20 – **Renascer**: Acompanhe os desdobramentos dessa emocionante novela, com conflitos familiares, intrigas e romances que envolvem os personagens de forma intensa.

22:25 – **Som Brasil Apresenta: Os Paralamas do Sucesso**: Um especial musical dedicado a uma das bandas mais icônicas do cenário nacional, com entrevistas, vídeos e os grandes sucessos dos Paralamas do Sucesso.

23:35 – **Que História é Essa Porchat?**: Fábio Porchat recebe convidados para uma conversa descontraída sobre histórias curiosas e engraçadas, promovendo muitas risadas e momentos divertidos.

00:20 – **Jornal da Globo**: Renata Lo Prete apresenta um resumo das principais notícias do dia, com análises aprofundadas e entrevistas exclusivas.

01:10 – **Conversa com Bial**: Pedro Bial recebe convidados para conversas descontraídas e reflexivas sobre temas variados, promovendo debates e reflexões sobre a sociedade e a cultura.

01:50 – **Família é Tudo**: Reprise do programa que celebra os laços familiares e emociona os espectadores com histórias inspiradoras.

02:30 – **Comédia na Madruga I**: Uma seleção de comédias para garantir boas risadas durante a madrugada, com filmes e séries que prometem animar o público até altas horas.

03:15 – **Comédia na Madruga II**: Continuação da seleção de comédias para divertir o público na madrugada, proporcionando momentos de descontração e leveza antes do amanhecer.