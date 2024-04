Vasco ae acerta nos bastidores com Cannobio, do Athlético-PR, mas acordo depende de fator

Vasco Monitora Atacante Agustín Canobbio do Athletico-PR: O Reforço dos Sonhos de Ramón Díaz?

O Vasco da Gama está de olho no mercado e, desta vez, o nome que aparece na mira do clube é o do atacante uruguaio Agustín Canobbio, atualmente no Athletico Paranaense. O jogador, que tem chamado a atenção com suas atuações pelo Furacão, possui características que o tornam um alvo perfeito para o esquema tático do técnico Ramón Díaz.

O Perfil Ideal

Segundo informações da Agência RTI Esportes, Ramón Díaz já elaborou uma lista com cinco nomes para a posição de ponta-direita, visando reforçar o elenco para a próxima temporada. O treinador vê em Canobbio o perfil desejado para complementar o atual elenco vascaíno, que conta apenas com Rossi como opção para a posição.

Valor e Pretensões

Apesar do interesse do Vasco, o Athletico Paranaense tem mostrado resistência em negociar o jogador. O clube rubro-negro já recusou propostas de gigantes como Flamengo e Palmeiras e uma oferta milionária do Granada, da Espanha, no valor de 20 milhões de euros (R$ 110,9 milhões).

Com contrato válido até dezembro de 2026 e uma multa rescisória estipulada em 60 milhões de euros (R$ 332,8 milhões), o Athletico vê em Canobbio um jogador fundamental para as suas pretensões no Campeonato Brasileiro de 2024.

Salário e Desempenho

Agustín Canobbio é atualmente o segundo jogador mais bem pago do elenco do Athletico Paranaense, recebendo R$ 3,7 milhões por temporada, o que equivale a R$ 308 mil mensais. Desde sua chegada ao clube em 2022, vindo do Peñarol, o uruguaio acumula dois títulos do Campeonato Paranaense e números sólidos: 110 jogos, 12 gols e 14 assistências.

O Que Vem Por Aí?

Com a janela de transferências se aproximando, o Vasco terá que agir rápido se quiser contar com Canobbio para a próxima temporada. A resistência do Athletico em liberar o jogador e o alto valor da multa rescisória são obstáculos que o clube cruzmaltino terá que superar para concretizar a contratação.

Gary Medel Chega ao Rio e Treina com o Time: O Reforço que o Vasco Precisava?

O zagueiro chileno Gary Medel já desembarcou no Rio de Janeiro e não perdeu tempo. Nesta quarta-feira, ele já se juntou aos seus novos companheiros de equipe no treino realizado no CT Moacyr Barbosa. A presença do jogador é vista como um sinal positivo para o técnico Ramon Diaz, que agora conta com mais uma opção de peso para a partida crucial contra o Criciúma.

Impacto Imediato

A ausência de Medel nos dois últimos jogos do Vasco foi notável, e o time sentiu falta da sua experiência e liderança em campo. O resultado foram duas derrotas consecutivas que abalaram a confiança da equipe. A chegada do zagueiro pode ser o elemento motivador que faltava para reverter essa situação

Treino e Preparação

No treino de hoje, Medel mostrou estar em boa forma física e tecnicamente afiado. Sua presença já trouxe uma nova dinâmica à defesa, e ele parece estar se entrosando rapidamente com os colegas. A expectativa é que ele possa estar em plenas condições para o jogo contra o Criciúma e ajudar o time a retomar o caminho das vitórias.

Opções para o Técnico

Com a volta de Gary Medel, Ramon Diaz ganha mais uma opção de qualidade para montar sua equipe. O zagueiro pode ser peça-chave tanto na defesa quanto na saída de bola, graças à sua capacidade de jogo e visão de campo.

O Que Esperar?

A torcida do Vasco tem boas razões para ficar otimista com a chegada de Medel. Seu histórico de sucesso em clubes e na seleção chilena mostra que ele é um jogador capaz de fazer a diferença em momentos decisivos. Resta agora esperar pela confirmação da sua presença no jogo contra o Criciúma e torcer para que ele possa contribuir para uma vitória que seria muito bem-vinda neste momento.

Ramón Díaz e a Especulação sobre o Retorno ao River Plate: Uma História Ainda Sem Desfecho

A notícia de uma possível volta de Ramón Díaz ao comando técnico do River Plate, um dos clubes mais tradicionais da Argentina, movimentou o cenário esportivo nas últimas horas. A especulação surgiu em meio à pressão que Martín Demichelis enfrenta no cargo de treinador do clube, com rumores de sua possível demissão circulando intensamente.

Para esclarecer o cenário atual e as chances reais de Ramón Díaz assumir o comando do River Plate, o Vascaino.net e o canal “Na Torcida Vascaínos” consultaram o renomado jornalista argentino, Negro Gómez, do Clarín. Segundo o repórter, até o momento, não há nada concreto sobre a saída de Ramón Díaz do Vasco da Gama para retornar ao River Plate.

“Por enquanto não tem nada. Demichelis segue no comando porque é bancado pelo presidente”, declarou Negro Gómez, destacando a atual estabilidade de Demichelis no cargo e afastando os rumores sobre uma possível mudança no comando técnico do clube argentino.

Ramón Díaz é uma figura icônica no River Plate, tendo construído uma história de sucesso como jogador e treinador. Com uma trajetória marcada por títulos e momentos memoráveis, ele se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. O carinho e a ligação emocional que Ramón e seu filho, Emiliano Díaz, têm pelo River são evidentes, o que torna qualquer especulação sobre um possível retorno ainda mais relevante para os torcedores.

Em conclusão, enquanto os rumores continuam a circular e a especulação cresce, é importante aguardar por informações concretas e oficiais sobre o futuro de Ramón Díaz e do comando técnico do River Plate. Por enquanto, a situação permanece indefinida, e os fãs do clube argentino aguardam ansiosamente por novidades sobre o destino de seu ídolo.

CBF Define Tabela da Copa do Brasil:

Duelo entre Fortaleza e Vasconet.com.br Promete Emoções

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou as datas e horários dos confrontos entre Fortaleza e Vasco pela Copa do Brasil. Os jogos prometem ser emocionantes e decisivos, colocando frente a frente duas equipes tradicionais do futebol brasileiro em busca da vitória e da classificação na competição.

**Primeiro Confronto em Fortaleza**

O primeiro embate entre as equipes está marcado para o dia 01/05, às 19h, no Estádio Castelão, em Fortaleza. Será uma oportunidade para as torcidas apoiarem seus times e iniciarem a disputa por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

**Reviravolta no Rio de Janeiro**

O segundo jogo, que será realizado no Rio de Janeiro, está agendado para o dia 21/05, às 21h30, no Estádio São Januário. O Vasco terá a chance de jogar em casa e buscar a vantagem diante do Fortaleza, em um confronto que promete ser eletrizante até o último minuto.

**Expectativas para o Confronto**

Fortaleza e Vasco têm mostrado bom desempenho em suas respectivas competições e chegam com força total para este confronto decisivo na Copa do Brasil. A expectativa é de jogos equilibrados, com muita intensidade e emoção, onde cada detalhe pode ser determinante para o resultado final.

**Conclusão**

A definição da tabela da Copa do Brasil traz ainda mais expectativas para os fãs do futebol brasileiro, que aguardam ansiosamente por estes duelos. Fortaleza e Vasco têm a oportunidade de mostrar seu potencial e lutar por uma vaga nas próximas etapas da competição.

Prepare-se para acompanhar de perto cada lance e torcer pelo seu time neste emocionante confronto pela Copa do Brasil!