Sala do Empreendedor de João Pessoa aumenta em 53% número de atendimentos no primeiro trimestre

A Sala do Empreendedor de João Pessoa, serviço oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), registrou um aumento de 53% no número de atendimentos no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2023, de janeiro a março, foram 5.241 atendimentos realizados e, em 2024, 8.012.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Vaulene Rodrigues, os dados demonstram a importância do serviço para os empreendedores de João Pessoa. “A Sala do Empreendedor desempenha um papel crucial no apoio e na orientação de empreendedores locais, oferecendo serviços como consultoria, informações sobre regulamentações, facilitação de processos burocráticos e networking”, ressaltou.

Vaulene Rodrigues acrescentou que todo o conjunto de serviços prestados aos empreendedores na Sala contribui para o desenvolvimento econômico. “Ela promove o desenvolvimento econômico local, estimula o empreendedorismo e contribui para a criação de empregos e o crescimento sustentável das empresas na comunidade”, explicou.

Serviços mais procurados – O diretor do Ambiente de Negócios da Sedest, Matheus Gomes, elencou os serviços mais buscados pelos empreendedores. No topo da lista estão emissão de notas fiscais, emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), parcelamentos e informações sobre microcrédito.

A Sala do Empreendedor tem como objetivo incentivar a legalização de negócios informais que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, além de facilitar a abertura de novas empresas, regularizar as atividades informais e oferecer serviços aos Microempreendedores Individuais (MEI).

Atendimento – Em João Pessoa, a Sala do Empreendedor é oferecida pela Sedest, dentro do conjunto de ações do programa Eu Posso Crescer, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PB). Ela está disponível ao público desde setembro de 2021, na sede da secretaria, localizada na Rua Diogo Velho, nº 150, no Centro. O espaço conta com um Ponto de Atendimento do Sebrae (PAS) e funciona de segunda a sexta-feira, iniciando às 8h e encerrando às 13h o último atendimento.

Além do atendimento presencial, o serviço disponibiliza um canal on-line, através do WhatsApp (83) 98195-1819, além de perfil no Instagram (@casadoempreendedorjp_).

Sala do Empreendedor em 2023 – A Sala do Empreendedor registrou, em 2023, 20.375 atendimentos. A informação foi divulgada pelo Sebrae-PB e leva em consideração o período de janeiro a novembro do ano passado. O maior número havia sido registrado em 2022, quando aconteceram 5.304 atendimentos.