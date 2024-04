Prefeitura libera R$ 787 mil para 87 empreendedores e programa ultrapassa 2.200 beneficiados

A Prefeitura de João Pessoa segue incentivando o empreendedorismo na Capital, por meio do programa Eu Posso, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest). Durante solenidade no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, nesta quinta-feira (11), o prefeito Cícero Lucena liberou R$ 787 mil em crédito para 87 novos empreendedores e destacou o impacto do programa, que chega a marca de 2.226 pessoas beneficiadas e mais de R$ 12 milhões investidos pela gestão municipal.

“É um instrumento para que as pessoas possam tanto abrir um novo negócio ou mesmo ter capital de giro para um negócio que já existe, principalmente para enfrentar um momento de crise como foi durante a pandemia. Além disso, o programa dispõe de acompanhamento, orientação e qualificação para esses empreendedores, inclusive com parcerias com o Sebrae-PB. Nós estamos avançando nessas conquistas e temos belíssimos exemplos disso. Entre os contemplados, são mais de 1.400 mulheres, que estão tendo a garantia de uma renda melhor”, destacou Cícero Lucena.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Capital, Vaulene Rodrigues, os empreendedores são assistidos em todas as fases do programa, mas no pós-crédito é uma forma da Prefeitura auxiliá-los, também, no momento de fortalecer os negócios. “Na liberação do crédito, a gente já conta com um setor específico na secretaria, para que eles possam ser assistidos por um outro time dentro do setor, que se chama acompanhamento pós-crédito. É lá que eles podem pedir ajuda em algum auxílio, seja para cursos, seja para orientação”, explicou.

Apoio – Presente na solenidade, o secretário executivo do Empreender Paraíba, do Governo do Estado, Fabrício Feitosa, colocou o programa à disposição dos beneficiados. “Nosso objetivo é distribuir renda nos municípios, assim como o Eu Posso faz, com a diferença de não poder estar tão próximo dos empreendedores. Então, ter esse acompanhamento, incentivar essa formalização é fundamental. Estamos colocando o programa à disposição para que eles também possam se desenvolver ainda mais, assim como outras pessoas fizeram, porque já são mais de R$ 20 milhões investidos em João Pessoa”, explicou.

Oportunidade – Para Irenilda Pinto de Souza, que atua no ramo de confecção, o Eu Posso foi uma porta que se abriu na busca por um incentivo de crédito. Ela pretende ampliar sua loja no Centro, com a compra de mais mercadorias. “Oferecer um comércio melhor, com mais opções de compra de espaço. Uma oportunidade maravilhosa, porque não consegui nenhuma outra, então, só tenho a agradecer”, comemorou a empreendedora.