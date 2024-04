Prefeitura alerta população que faz parte dos grupos prioritários para tomar vacina contra Influenza

A Prefeitura de João Pessoa segue fazendo o alerta e convocando a população que faz parte do grupo prioritário a buscar um serviço de saúde mais próximo e receber a dose que protege contra Influenza. Na oportunidade, as pessoas devem aproveitar para atualizar o cartão de vacina com alguma dose de outro imunizante que possa estar atrasada.

Os imunizantes contra Covid-19 e Influenza podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

“A vacina administrada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no país. A proteção por meio da vacinação, principalmente daquelas que fazem parte do grupo prioritário, pode evitar internações, agravamentos pelas doenças e óbitos. Portanto, fazemos esse chamamento de forma muito especial, para atenção e cuidado. Protejam-se!”, alertou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Grupo Prioritário – Nesse primeiro momento da campanha, a vacina é destinada apenas para quem integra o grupo prioritário. São elas: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas (aquelas mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto), professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais de idade, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Documentação – Para vacinação contra a Dengue, basta o usuário levar a caderneta de vacinação e um documento oficial. Para Influenza é necessário levar, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Os profissionais que se enquadram na ampliação dos grupos prioritários deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante (declaração, carteira do conselho de classe ou contracheque) de vínculo com a empresa ou instituição onde atua. Já pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar laudo médico.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito. É necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quinta-feira (11): Unidades de Saúde da Família (USFs) Com todas as vacinas de Campanha (Covid-19, Dengue, Influenza) e de rotina Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Com todas as vacinas de Campanha (Covid-19, Dengue, Influenza) e de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Ofertando as vacinas de campanhas contra a Influenza e Dengue

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Ofertando as vacinas de campanhas contra a Influenza e Dengue

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Ofertando as vacinas de campanhas contra a Influenza e Dengue

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) 9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp) Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)