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Paraíba é contemplada com mais de 5 mil casas para área rural e movimentos por moradia

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MUNICÍPIO EMPREENDIMENTO MODALIDADE TOTAL DE UH Aguiar SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE AGUIAR-PB Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Alagoa Nova SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Alagoinha ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE ALAGOINHA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Aparecida SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE APARECIDA – PB Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Baía da Traição ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DOS PRODUTORES DE MEL DA BAÍA DA TRAIÇÃO Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Baraúna FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Bom Sucesso SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE BOM SUCESSO – PB Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Bonito de Santa Fé COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES JOSE MIGUEL DE SOUSA Z- 64 Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Brejo do Cruz IGEPAS – INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA, AMBIENTAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Cabaceiras UNIÃO POR MORADIA POPULAR DA PARAÍBA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Caraúbas COLÔNIA DE PESCADORES Z-47 Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Conceição NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DA COMUNIDADE VITORINO Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Conde COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Coremas ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DO SÍTIO LOGRADOURO Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Cubati FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA E DE RADIODIFUSÃO TEREZINHA DE JESUS Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Itapororoca ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CACHOEIRINHA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Itatuba SINDICATO DOS TRABALHADORES AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE ITATUBA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Junco do Seridó ASSOC COMUNIT DOS PEQUENOS PROD RURAIS DA CARNEIRA VERISSIMO Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Manaíra ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO FONSECA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Marcação COMANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Mari SOCIEDADE COMUNITARIA DA PARAIBA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Massaranduba SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE MASSARANDUBA – PB Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Maturéia UNIÃO POR MORADIA POPULAR DA PARAÍBA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Monte Horebe COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTURAS Z – 46 MANOEL ANANIAS Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Olivedos ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E DOS USUARIOS DE AGUA DE AROEIRAS Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Passagem SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PASSAGEM Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Pedra Lavrada ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TANQUINHOS Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Pirpirituba SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PIRPIRITUBA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Pocinhos UNIÃO POR MORADIA POPULAR DA PARAÍBA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Prata CENTRO DE REALIZAÇÕES SOCIAIS E ECOLÓGICAS VIDA NORDESTE Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Puxinanã ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Riachão do Poço SINDICATO DOS TRABALHADORES/AS RURAIS AGRICULTORES/AS FAMILIARES DE RIACHÃO DO POÇO Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Rio Tinto COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES DE MARI PB Z-71 Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 São Bento SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO BENTO – PARAIBA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 São João do Rio do Peixe SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 São José da Lagoa Tapada ASSOCIACAO DOS PEQ.E MEDIOS PROD. E CRIAD.RURAIS JOAO ROCHA LIMA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 São Sebastião de Lagoa de Roça ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TIMBAUBA E ARARAS Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 São Vicente do Seridó ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE LOGRADOURO E PEDRA D’AGUA DOS JOCAS Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Sobrado SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR DE SOBRADO-PB Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Teixeira UNIÃO POR MORADIA POPULAR DA PARAÍBA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Umbuzeiro ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE BOA VISTA E ADJACENTE NO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 50 Gurinhém SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR DE GURINHÉM Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 49 Pitimbu ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TIMBAUBA E ARARAS Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 49 Araruna SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE ARARUNA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 46 Cacimbas ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL QUILOMBOS DE SERRA FEIA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 45 Jacaraú ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TIMBAUBA E ARARAS Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 44 Diamante ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE QUILOMBOLA BARRA DE OITIS DIAMANTE Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 41 Livramento ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA RURAL DE AREIAS DE VERAO,VILA TEIMOSA E SUSSUARANA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 41 Triunfo SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 41 João Pessoa UNIÃO CAMPINENSE DAS EQUIPES SOCIAIS – UCES Seleção 2023 – Faixa 1 – Entidades 40 Barra de Santa Rosa AGÊN. REGIONAL DE APOIO E VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E TÉC. DE CONV. COM O SEMIÁRIDO Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 39 Cachoeira dos Índios JOSE DA SILVA Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 39 São José dos Ramos ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TIMBAUBA E ARARAS Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 38 Piancó CAOMANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 37 Taperoá AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 36 São José de Espinharas ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CAJAZEIRAS Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 33 Cajazeirinhas ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLA DE UMBURANINHAS Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 30 Sapé COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR CEHAP Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 24 Camalaú ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA RURAL AVELINO BEZERRA DA COMUNIDADE ROÇA VELHA E ADJACENCIAS DE CAMALAU-PB Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 21 Areia COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 19 Tavares SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAVARES Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 19 São João do Tigre ASSOCIACAO QUILOMBOLA RURAL DE CACIMBA NOVA E ADJACENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 16 São Sebastião do Umbuzeiro AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 14 Serra Redonda ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA RURAL DE CAIANA DOS MATIAS Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 13 Nova Palmeira SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural 6       2830

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