Paraíba é contemplada com mais de 5 mil casas para área rural e movimentos por moradia

|MUNICÍPIO
|EMPREENDIMENTO
|MODALIDADE
|TOTAL DE UH
|Aguiar
|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE AGUIAR-PB
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Alagoa Nova
|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Alagoinha
|ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE ALAGOINHA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Aparecida
|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE APARECIDA – PB
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Baía da Traição
|ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DOS PRODUTORES DE MEL DA BAÍA DA TRAIÇÃO
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Baraúna
|FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Bom Sucesso
|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE BOM SUCESSO – PB
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Bonito de Santa Fé
|COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES JOSE MIGUEL DE SOUSA Z- 64
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Brejo do Cruz
|IGEPAS – INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA, AMBIENTAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Cabaceiras
|UNIÃO POR MORADIA POPULAR DA PARAÍBA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Caraúbas
|COLÔNIA DE PESCADORES Z-47
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Conceição
|NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DA COMUNIDADE VITORINO
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Conde
|COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Coremas
|ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DO SÍTIO LOGRADOURO
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Cubati
|FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA E DE RADIODIFUSÃO TEREZINHA DE JESUS
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Itapororoca
|ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CACHOEIRINHA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Itatuba
|SINDICATO DOS TRABALHADORES AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE ITATUBA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Junco do Seridó
|ASSOC COMUNIT DOS PEQUENOS PROD RURAIS DA CARNEIRA VERISSIMO
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Manaíra
|ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO FONSECA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Marcação
|COMANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Mari
|SOCIEDADE COMUNITARIA DA PARAIBA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Massaranduba
|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE MASSARANDUBA – PB
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Maturéia
|UNIÃO POR MORADIA POPULAR DA PARAÍBA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Monte Horebe
|COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTURAS Z – 46 MANOEL ANANIAS
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Olivedos
|ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E DOS USUARIOS DE AGUA DE AROEIRAS
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Passagem
|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PASSAGEM
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Pedra Lavrada
|ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TANQUINHOS
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Pirpirituba
|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PIRPIRITUBA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Pocinhos
|UNIÃO POR MORADIA POPULAR DA PARAÍBA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Prata
|CENTRO DE REALIZAÇÕES SOCIAIS E ECOLÓGICAS VIDA NORDESTE
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Puxinanã
|ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Riachão do Poço
|SINDICATO DOS TRABALHADORES/AS RURAIS AGRICULTORES/AS FAMILIARES DE RIACHÃO DO POÇO
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Rio Tinto
|COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES DE MARI PB Z-71
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|São Bento
|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO BENTO – PARAIBA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|São João do Rio do Peixe
|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|São José da Lagoa Tapada
|ASSOCIACAO DOS PEQ.E MEDIOS PROD. E CRIAD.RURAIS JOAO ROCHA LIMA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|São Sebastião de Lagoa de Roça
|ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TIMBAUBA E ARARAS
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|São Vicente do Seridó
|ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE LOGRADOURO E PEDRA D’AGUA DOS JOCAS
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Sobrado
|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR DE SOBRADO-PB
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Teixeira
|UNIÃO POR MORADIA POPULAR DA PARAÍBA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Umbuzeiro
|ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE BOA VISTA E ADJACENTE NO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|50
|Gurinhém
|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR DE GURINHÉM
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|49
|Pitimbu
|ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TIMBAUBA E ARARAS
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|49
|Araruna
|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE ARARUNA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|46
|Cacimbas
|ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL QUILOMBOS DE SERRA FEIA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|45
|Jacaraú
|ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TIMBAUBA E ARARAS
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|44
|Diamante
|ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE QUILOMBOLA BARRA DE OITIS DIAMANTE
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|41
|Livramento
|ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA RURAL DE AREIAS DE VERAO,VILA TEIMOSA E SUSSUARANA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|41
|Triunfo
|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|41
|João Pessoa
|UNIÃO CAMPINENSE DAS EQUIPES SOCIAIS – UCES
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Entidades
|40
|Barra de Santa Rosa
|AGÊN. REGIONAL DE APOIO E VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E TÉC. DE CONV. COM O SEMIÁRIDO
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|39
|Cachoeira dos Índios
|JOSE DA SILVA
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|39
|São José dos Ramos
|ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE TIMBAUBA E ARARAS
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|38
|Piancó
|CAOMANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|37
|Taperoá
|AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|36
|São José de Espinharas
|ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CAJAZEIRAS
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|33
|Cajazeirinhas
|ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLA DE UMBURANINHAS
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|30
|Sapé
|COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR CEHAP
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|24
|Camalaú
|ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA RURAL AVELINO BEZERRA DA COMUNIDADE ROÇA VELHA E ADJACENCIAS DE CAMALAU-PB
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|21
|Areia
|COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|19
|Tavares
|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAVARES
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|19
|São João do Tigre
|ASSOCIACAO QUILOMBOLA RURAL DE CACIMBA NOVA E ADJACENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|16
|São Sebastião do Umbuzeiro
|AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|14
|Serra Redonda
|ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA RURAL DE CAIANA DOS MATIAS
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|13
|Nova Palmeira
|SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
|Seleção 2023 – Faixa 1 – Rural
|6
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|2830