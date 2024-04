Atlético-GO x Vila Nova – ASSISTIR COM IMAGENS Campeonato Goiano, HOJE (07/04), GOIANÃO 2024, PALPITES

O jogo entre Atlético-GO x Vila Nova e acontece HOJE (07/04) às 16 hs. O mandante da partida é o Dragão busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Goiano de 2024. Role a tela e assista aqui mesmo no MRNews

O Campeonato Goiano, carinhosamente conhecido como Goianão, é uma das competições mais tradicionais e emocionantes do cenário esportivo brasileiro. Ao longo de sua história, o torneio tem sido palco de grandes rivalidades entre os clubes do estado de Goiás, proporcionando aos torcedores momentos inesquecíveis e partidas repletas de emoção. Além disso, o Goianão serve como vitrine para o talento local, revelando jovens promessas e contribuindo para o desenvolvimento do futebol na região. Com sua atmosfera única e apaixonante, o Campeonato Goiano continua a cativar a atenção dos amantes do futebol, celebrando a paixão e a tradição do esporte em solo goiano.

Atlético-GO x Vila Nova: A Disputa Pelo Título do Campeonato Goiano

Atlético-GO e Vila Nova se enfrentam neste domingo (7/4), às 16h (horário de Brasília), no Antônio Accioly, pelo jogo de volta da final do Campeonato Goiano. O Dragão mostrou personalidade no jogo de ida e venceu na casa do Vila por 2 a 0. Portanto, os atleticanos podem perder por até um gol de diferença para festejarem o tricampeonato e seu 18º caneco na história.

Onde Assistir?

A TV Brasil Central (aberta para Goiás e no YouTube para todo o Brasil) transmite o jogo entre Atlético-GO e Vila Nova a partir das 16h (de Brasília).

O Dragão venceu os últimos 14 jogos da temporada. Portanto, os jogadores chegam motivados e confiantes na final do Campeonato Goiano. O técnico Jair Ventura, por outro lado, terá desfalque importante em campo. Afinal, Roni segue lesionado e não pode atuar na decisão. Raldney, dessa forma, deve ser titular neste fim de semana.

O Tigre precisa cumprir uma missão difícil para ser campeão. No entanto, o técnico Márcio Fernandez aposta na força do elenco para conquistar um bom resultado neste fim de semana. O treinador, dessa forma, pretende ir com força máxima em campo. Luciano Naninho, com desconforto muscular, é dúvida no jogo. João Lucas e Abodi, lesionados, seguem como desfalques.

**Atlético-GO x Vila Nova**

– **Campeonato Goiano – Final – Jogo de volta**

– **Data e Horário: 7/4/2024, às 16h (de Brasília)**

– **Local: Antônio Accioly, Goiânia (GO)**

Escalações Prováveis:

– **Atlético-GO:** Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinícius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Roni Moura, Gabriel Baralhas e Shaylon; Luiz Fernando, Alejo Cruz e Emiliano Rodriguez. Técnico: Jair Ventura.

– **Vila Nova:** Léo; Murilo, Guilherme, Marcão e Lucas Piauí; Lima, Jeferson e Patrick; Índio, Gustavo Vintecinco e Sávio. Técnico: Glauber Ramos

Não perca esse confronto decisivo entre Atlético-GO e Vila Nova na disputa pelo título do Campeonato Goiano. Ambos os times entrarão em campo determinados a sair com a vitória, prometendo uma partida repleta de emoções e lances emocionantes. Prepare-se para acompanhar cada lance desse jogo eletrizante!