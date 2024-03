Prefeitura de João Pessoa já pavimentou mais de 80km de vias em diversos bairros

A Prefeitura de João Pessoa vem realizando obras e serviços por toda a cidade e avança cada vez mais com o programa de pavimentação asfáltica, trazendo mais mobilidade urbana para diversos bairros. O serviço é realizado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), que já contabiliza 81 km de asfalto executado, em um investimento que chega a mais de R$ 90 milhões.

Atualmente, a pavimentação asfáltica está sendo realizada na Rua Zilda Nunes da Silva, no Portal do Sol, via com 1,2 km. Mas recentemente, o serviço contemplou a Rua Waldemar de Mesquita Accioly, conhecida como Três Ruas, no bairro do Bancários, que já teve outras vias também asfaltadas. São mais de 40 bairros contemplados com essa obra de infraestrutura. “Esse serviço é importante, principalmente nas vias de grande fluxo, pois traz melhorias para todos que transitam pela cidade”, ressaltou Otto Araújo, diretor de manutenção e conservação da Seinfra.

O programa de asfalto já beneficiou 160 ruas em bairros como Funcionários, Geisel, Oitizeiro, Jardim Veneza, Grotão, Ernani Sátiro, Cruz das Armas, Valentina, Cristo, entre outros. No total já foram implantados 81 km de asfalto por toda a cidade e o Programa Asfalto Novo vai continuar beneficiando mais ruas da Capital.

“O programa de asfalto não vem só para melhorar a qualidade da via e conforto do motorista, como também a mobilidade. Estamos fazendo melhorias em toda cidade, abrindo novas ruas, binários, acessos e isso tudo melhora a mobilidade”, explicou o diretor da Seinfra. Outras 75 ruas já estão contratadas para que o serviço seja iniciado, chegando a 155 km de vias executadas.