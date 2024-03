Polícia não identifica provas de que médico preso agrediu ex-esposa

As investigações da Polícia Civil da Paraíba não conseguiram provar que o médico preso Algacy Fernando Vieira de Lorena e Sá teria agredido sua ex-esposa. As informações são do delegado Lucas Rothardand, de Piancó.

De acordo com o inquérito policial, encerrado na sexta-feira (29), Algacy estava trabalhando no momento das agressões. O álibi foi comprovado por depoimentos e imagens de circuito de segurança. Um aplicativo de monitoramento não registrou perseguição ao carro da ex, como ela havia relatado. A polícia pediu a revogação da prisão preventiva do médico.

A defesa da mulher foi procurada, mas não respondeu até a última atualização desta notícia. Já a defesa do médico informou que vai entrar com uma ação contra a mulher por denúncia caluniosa.

Conforme denúncia, a mulher afirmou que, após uma audiência de conciliação no Fórum de Piancó, no dia 25 de março, teria sido perseguida pelo médico de 65 anos e agredida. Ela estava sozinha no momento. O médico foi preso no dia 27 de março.

Exames de corpo de delito confirmaram que a mulher foi agredida, no entanto, circuito de câmeras de segurança mostraram que o médico estava trabalhando no Hospital Regional de Piancó no horário das agressões relatado pela denunciante.

Mensagens com ameaças A mulher divulgou prints de conversas com supostas ameaças por parte do médico. O delegado afirmou que não entraram na investigação porque a denunciante não anexou ao processo, mas que as mensagens serão investigadas.