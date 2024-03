River-PI x ABC – ASSISTIR AO VIVO COPA do Nordeste 2024, HOJE (27/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2024 já começou aqui no SITE. A partida de hoje River-PI x ABC é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE (27/03) às 21:30 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o River que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

River-PI 1 x 2 ABC

River-PI x ABC: Duelo Decisivo na Copa do Nordeste

River-PI e ABC se preparam para um confronto crucial nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Albertão, em Teresina, pela oitava rodada da Copa do Nordeste. Ambas as equipes chegam à última rodada da fase de grupos com chances de classificação para o mata-mata, porém, precisam de uma vitória combinada com resultados favoráveis para manterem vivas as esperanças de avançar na competição.

O River-PI busca se recuperar de uma derrota por 4 a 1 para a Juazeirense, enquanto o ABC tenta superar a última derrota por 2 a 0 para o Sport. Ambos os times ocupam a sétima posição em seus grupos, com o River-PI somando 10 pontos e o ABC apenas 4, ainda sem vitórias.

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos nas bilheterias do estádio Albertão ou online através do i9tickets.com, com valores variando entre R$ 20 e R$ 50. Para aqueles que não puderem comparecer ao estádio, a transmissão será realizada pelo canal fechado Nosso Futebol, além do acompanhamento em tempo real pelo ge.

O técnico do River-PI, Dico Woolley, enfrenta desfalques importantes, como o volante Guilherme Escuro e o meio-campo Paulo Victor, ambos por lesões. No entanto, o zagueiro Lucas Mingoti deve retornar à equipe titular após um mal-estar na última partida.

Já o ABC, sob o comando de Marcelo Cabo, tenta encerrar uma sequência de 12 jogos sem vitória, contando quatro sob sua gestão. O time terá os desfalques do meia Erick Varão, suspenso, e do atacante Wallyson, lesionado.

A arbitragem será conduzida por Luciano da Silva Miranda Filho, auxiliado por Wesley Rodrigues Miguel e Yuri Rodrigues Cunha, com Diego da Silva Castro como quarto árbitro.

Com expectativas altas e a necessidade de vitória, River-PI e ABC prometem um duelo emocionante em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste.