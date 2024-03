Quem é a pianista franco-brasileira que tocou em encontro de Lula com Macron

O encontro do presidente Lula com o presidente da França, Emmanuel Macron, ocorrido nesta quinta-feira (28), teve a participação de uma artista nascida na Paraíba. A pianista franco-brasileira Juliana Steinbach nasceu em João Pessoa e é um dos grandes nomes da música clássica na Europa. Ela tocou para os dois presidentes no Itamaraty, no último evento entre eles.

Pianista franco-brasileira

Juliana Steinbach é natural da capital paraibana João Pessoa mas foi morar na França ainda criança. Ela iniciou os estudos musicais em solo francês, ainda aos cinco anos de idade.

Ao longo dos anos, a pianista franco-brasileira passou por várias capacitações em países como Itália e Estados Unidos. Também estudou com nomes como Maria João Pires em Belgais, Portugal, e Pnina Salzman em Tel-Aviv, Israel.

Juliana também fundou dois festivais musicais, na Borgonha e na Transylvânia. E no Brasil, a musicista já colaborou com grandes orquestras, como a Filarmônica de Minas Gerais, a Sinfônica da Paraíba e a Orquestra Jóvem do Estado de São Paulo.

Agora, Juliana veio ao Brasil para uma ocasião especial: se apresentar no encontro entre os representantes de governo de seus dois países, Brasil e França.

Emmanuel Macron veio ao Brasil para cumprir agenda oficial. Ele esteve na Amazônia e fez a assinatura de dezenas de parcerias em diferentes áreas estratégicas para o Brasil.