4 clubes mudaram de treinador nesta temporada

A 1ª fase do Campeonato Paraibano Unipê 2024 chega à sua última rodada. Independente da temporada, ou da situação dos clubes, uma coisa sempre está presente na rotina do estadual: as trocas de técnicos. Neste ano, as substituições na área técnica não foram muito massivas. Até o momento, apenas cinco mudanças aconteceram entre os treinadores das equipes da elite do futebol da Paraíba. O número representa uma queda de pouco mais de 44% em relação ao ano passado.

+ Confira a tabela completa do Campeonato Paraibano

O fato é que a dança das cadeiras está bem pouco movimentada em 2024. Agora, o Jornal da Paraíba detalha todas as trocas de técnicos que aconteceram entre os times da elite do futebol paraibano nesta temporada.

Trocas de técnicos no Campeonato Paraibano 2024

SOUSA: Renatinho Potiguar → Paulo Schardong

A primeira das cinco trocas de técnicos aconteceu justamente com a queda de um dos técnicos mais regulares da temporada 2023 na Paraíba. Renatinho Potiguar estava acertado com o Sousa desde novembro de 2022. No Paraibano, o treinador conduziu o Dinossauro na campanha do vice-campeonato estadual. Com a regularidade, ele foi mantido para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, levando a equipe sertaneja até o mata-mata do acesso, onde foi eliminado pela Ferroviária.

Mantido para 2024, Renatinho viu a temporada do Sousa começar de uma forma bem diferente do ano passado. Logo na estreia, o Dinossauro perdeu para o Nacional de Patos por 1 a 0. Na sequência, venceu o Serra Branca, também por 1 a 0. Mas na 3ª rodada, após perder para o CSP, em João Pessoa, a relação entre Renatinho Potiguar e o Sousa chegou ao fim. Para o seu lugar, a diretoria do Dino trouxe Paulo Schardong.

SÃO PAULO CRYSTAL: Giovanni Montinni → Ferreira

Quem começou a temporada em uma situação bem complicada diferente de 2023 foi o São Paulo Crystal. A equipe, que ficou na 3ª colocação no estadual do ano passado, precisou sair de Cruz do Espírito Santo, na Região Metropolitana de João Pessoa, e foi para Alagoa Nova, no Brejo Paraibano. A mudança no planejamento fez com que o Carcará fosse o último time do estadual a anunciar seu treinador. O escolhido foi Giovanni Montini, que assumiu seu primeiro compromisso como treinador de futebol profissional.

No entanto, a campanha do São Paulo Crystal não foi nem um pouco convincente durante toda a temporada. Já na estreia, o time foi goleado por 5 a 1 pelo Botafogo-PB, no Almeidão. Com o passar do Paraibano, o Carcará acumulou três derrotas nas três primeiras rodadas, passando a ser um forte candidato ao rebaixamento. No 4º jogo da temporada, a equipe chegou à sua primeira vitória. No entanto, logo na partida seguinte, uma nova derrota. Dessa vez, o algoz foi o Treze, que deu um ponto final à passagem de Montini no comando técnico. Ferreira foi o escolhido para assumir o cargo. Essa acabou sendo uma das trocas de técnicos mais previsíveis da temporada.

BOTAFOGO-PB: Cristian de Souza → Severino Maia → Moacir Júnior

O Botafogo-PB passou por duas trocas de técnicos neste ano. No início da temporada, Cristian de Souza foi o escolhido para comandar o Alvinegro da Estrela Vermelha e acabou sendo o responsável por conduzir o Belo à liderança do Campeonato Paraibano. Além de se manter na parte mais alta da tabela do estadual, a equipe da capital paraibana se manteve invicta por muito tempo na temporada. No entanto, logo após a primeira derrota, para o Altos, na Copa do Nordeste, a passagem de Cristian de Souza à frente do clube chegou ao fim, surpreendendo grande parte da torcida.

Para o lugar de Cristian de Souza, Moacir Júnior foi o escolhido pela diretoria do Alvinegro. No entanto, até que o novo comandante chegasse à Maravilha do Contorno, Severino Maia, que faz parte da comissão permanente da equipe, ficou com a responsabilidade técnica do Belo. O interino, inclusive, comandou o Botafogo-PB na vitória sobre o Serra Branca, um dos famosos jogos de seis pontos, que valia a liderança do Campeonato Paraibano.

NACIONAL DE PATOS: Michel Lima → Hércules

O time com o começo mais invejado desta edição do Campeonato Paraibano foi, sem dúvidas, o Nacional de Patos. Na pré-temporada, após não renovar com Rodrigo Fonseca, o Canário do Sertão acertou com Michel Lima. O início de estadual do Alviverde foi avassalador: três vitórias em três jogos. Além disso, a equipe se manteve na liderança da competição até a 4ª rodada. No entanto, essas foram as únicas vitórias do Naça até aqui.

O que parecia que seria uma classificação fácil acabou se tornando uma matemática bastante complicada. Nas últimas cinco rodadas, o Canário acumula um empate e quatro derrotas. A última, contra o Pombal, deixou as chances de classificação do Naça em um cenário muito remoto. Mas foi uma rodada antes, contra o Campinense, após ser derrotado por 1 a 0 com um gol contra, que a passagem de Michel Lima à frente do Canário chegou ao fim. Para o seu lugar, o auxiliar-técnico Hércules acabou sendo efetivado.

Clubes que não fizeram trocas de técnicos no Paraibano 2024

Diferente da temporada 2023, em que apenas três clubes não fizeram trocas de técnicos na elite do futebol paraibano, mais da metade dos times seguem com o mesmo treinador desde a 1ª rodada neste ano. Atlético-PB, Campinense, CSP, Pombal, Serra Branca e Treze não fizeram substituições na área técnica.

Atlético-PB: Ederson Araújo

Ederson Araújo Campinense: Francisco Diá

Francisco Diá CSP: Josivaldo Alves

Josivaldo Alves Pombal: Adriano de Souza

Adriano de Souza Serra Branca: Ranielle Ribeiro

Ranielle Ribeiro Treze: William De Mattia

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba