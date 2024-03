Dorival Jr. inicia era rumo à Copa do Mundo 2026 com aposta no futebol nacional

O técnico Dorival Jr. anunciou, no último dia 1º, a sua primeira convocação à frente da Seleção Brasileira. A lista marcou o início de um novo capítulo na Amarelinha e revelou uma inclinação do treinador para o futebol nacional. Uma abordagem ousada ao apostar em jovens talentos. Embora tardia devido à decisões equivocadas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no passado, Dorival demonstrou os rumos que pretende seguir na equipe.

Nome conhecido do futebol brasileiro, Dorival Jr. treinou várias equipes do futebol brasileiro. Em 2022, com o Flamengo, conduziu o time nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores, além de vencer novamente a Copa do Brasil em 2023, mas com o São Paulo.

Com um estilo de jogo envolvente, o comandante foi escolhido para liderar a Seleção Brasileira após uma sequência de erros da CBF, que aguardou o inacessível Carlo Ancelotti e até mesmo aceitando dividir o técnico Fernando Diniz com o Fluminense.

A convocação do dia 1º demonstrou uma verdadeira valorização do futebol nacional, uma tendência rara nos últimos anos. Dos 26 convocados por Dorival Júnior, nove atuam em solo brasileiro. Nomes como André (Fluminense), Ayrton Lucas (Flamengo), Endrick (Palmeiras), Fabrício Bruno (Flamengo), Léo Jardim (Vasco) e Pablo Maia (São Paulo), que têm se destacado em suas respectivas equipes, foram merecidamente selecionados.

Para além de nomes que atuam em território brasileiro, Dorival Jr. também foi ousado ao introduzir talentos emergentes em sua lista, como João Gomes (Wolverhampton), Savinho (Girona) e Yan Couto (Girona), que são promessas do futebol. Tal decisão foi uma legítima sinalização de que o técnico tem vislumbrado o futuro da seleção brasileira.

Contudo, a convocação também teve nomes questionáveis. Para além de jogadores já consagrados e que refletem a manutenção da experiência no plantel, como são os casos de Gabriel Magalhães (Arsenal), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid), Dorival resolveu incluir jogadores que estão longe de seu auge técnico, como Casemiro (Manchester United), Danilo (Juventus) e Raphinha (Barcelona).

É fato que Dorival Júnior tem sido corajoso ao iniciar uma renovação mais agressiva e mostrar que está aberto a desafios, especialmente para imprimir sua visão de jogo sustentada por pilares que atuam no Brasil. Os dois primeiros desafios serão neste mês de março, em amistosos contra Inglaterra (23.mar) e Espanha (26.mar), rumo à Copa do Mundo de 2026, com o objetivo de encerrar jejum de títulos que perdura desde 2002.

Confira a lista de convocados de Dorival Jr.: