O Oscar de Melhor Diretor deveria ser de Scorsese, mas a Academia não gosta dele

Domingo, 10 de março de 2024, tem Oscar. Para quem vai o prêmio de Melhor Diretor? Christopher Nolan (Oppenheimer)? Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas)? Justine Triet (Anatomia de Uma Queda)? Jonathan Glazer (Zona de Interesse)? Ou o veteraníssimo Martin Scorsese (Assassinos da Lua das Flores)?

Estamos diante de uma grande temporada de filmes, e a disputa pela estatueta de Melhor Diretor é uma “briga” muito boa de se acompanhar.

Christopher Nolan, britânico, 53 anos. Enquanto Oppenheimer é apontado como grande favorito para levar a estatueta de Melhor Filme, muitos dizem que Nolan não sairá da cerimônia de domingo de mãos vazias porque o Oscar de Melhor Diretor é dele. Admitamos que sim, mas é sempre prudente desconfiar dessas certezas.

Yorgos Lanthimos, grego, 50 anos. Nolan ou Lanthimos? Pois é. A despeito do favoritismo de Nolan, não são poucas as apostas no cineasta de Pobres Criaturas. Do mesmo modo que não seria surpresa se Pobres Criaturas, e não Oppenheimer, saísse com o prêmio de Melhor Filme.

Justine Triet, francesa, 45 anos. Triet chega ao Oscar com a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2023 por Anatomia de Uma Queda. Não é pouco, e seu filme é excelente. Ela também disputa o Oscar de Melhor Roteiro Original. O texto primoroso é de Triet em parceria com seu marido, Arthur Harari.

Jonathan Glazer, britânico, 58 anos. Zona de Interesse é um grande filme, mas premiar Glazer seria uma “zebra” na atual disputa, do mesmo modo que seria “zebra” Zona de Interesse vencer como Melhor Filme. O cineasta também disputa o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. Seu filme é baseado no livro de Martin Amis.

Martin Scorsese, americano, 81 anos. Já foi indicado 10 vezes ao Oscar de Melhor Diretor. Só ganhou com Os Infiltrados. O prêmio deveria ser de Scorsese, mas a Academia dá demonstrações de que não gosta dele. Assassinos da Lua das Flores é o melhor filme de 2023. Martin Scorsese está sobre e não sob a Academia.