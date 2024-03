Lazer, serviço, palestras e rodas de conversas marcam a Semana da Mulher na Guarda Civil Metropolitana

A Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa promove uma semana especial até o dia 8 de março em celebração ao Dia da Mulher, com uma série de atividades voltadas para as servidoras da instituição. Os eventos começaram nessa segunda-feira (5) e contam com palestras, lazer, trilha e roda de conversas.

“Nossa instituição é composta por mulheres fortes e inspiradoras, cada uma a sua maneira é merecedora pelas conquistas e reconhecimento, por isso esta semana será especial em valorização a estas servidoras que tanto se dedicam e merecem momentos específicos para cuidados com a mente e corpo”, destacou João Almeida, secretário de Segurança Urbana e Cidadania.

A semana teve início com uma emocionante roda de conversas, onde as mulheres compartilharam as experiências, momentos especiais e situações difíceis que já passaram pelo fato ser mulher. O evento foi marcado por um clima de união, força e inspiração, seguido por um agradável coffee break, sorteios, mimos e uma cobertura fotográfica para eternizar esse momento único.

“É extremamente positivo realizar rodas de conversas entre mulheres, pois podemos avaliar problemas de autoestima, aprender a superar perdas, superar crenças limitantes que incluem até o nosso crescimento profissional, problemas de relacionamento no âmbito do trabalho e na vida pessoal. Esse é mais um presente que recebemos na semana das mulheres e é apenas o início. Felizmente, nossa gestão tem o olhar humanizado e nos oferece ferramentas que auxiliam no nosso desenvolvimento pessoal e profissional”, celebrou Surama Oliveira, subcomandante da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa.

As atividades continuam nesta quarta-feira (6) com uma trilha na reserva Quilombola, localizada em Paratibe. A trilha está marcada com largada às 7h40 da manhã. Com mais de 40 inscrições confirmados, a expectativa é de uma manhã repleta de aventura e confraternização entre as servidoras da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (SEMUSB).

“Com um percurso de 3km, a trilha promete proporcionar momentos de integração e celebração. Além disso, o evento será marcado por um café da manhã especial, onde as participantes poderão recarregar as energias antes do desafio. Também está prevista a entrega do kit do evento, incluindo uma camiseta personalizada como lembrança dessa experiência única. Na sexta finalizamos com chave de ouro com um momento de descontração para as servidoras”, contou Maria Paula, subinspetora e organizadora de eventos.

A semana de celebração será concluída na sexta-feira (8) com a comemoração do Dia Internacional da Mulher, quando haverá um dia de lazer com um reforçado café da manhã, com brincadeiras, música, aula de dança e piscina a partir das 8h, na Associação dos Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça (ASSTJEPB). Durante o evento, haverá sorteio de brindes e entrega de presentes simbólicos como forma de reconhecimento e carinho às mulheres que fazem parte da Guarda Civil Metropolitana. O almoço será servido para todas as participantes, proporcionando um momento de confraternização e partilha.