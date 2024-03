AMÉRICA-RN X ABC ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS, PALPITES Potiguar de 2024, HOJE (03/03)

O jogo entre AMÉRICA-RN X ABC acontece HOJE (03/03) às 15 hs. O mandante da partida é o America que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Potiguar de 2023.

Você acompanha as partidas pela Band RN, Sidy’s TV, TCM e na TV FNF com exclusividade no youtube. O perfil da FNF no twitter acompanha os principais lances dos jogos em tempo real. O Campeonato Potiguar será transmitido na TV BAND, no DAZN e no Youtube ao vivo por todo o estado.

PALPITES

AMÉRICA-RN 1 x 1 ABC

Tudo que Você Precisa Saber sobre a Final do Primeiro Turno do Campeonato Potiguar: América-RN x ABC

No próximo domingo, América-RN e ABC entram em campo na Arena das Dunas, em Natal, para decidir o primeiro turno do Campeonato Potiguar. Com início marcado para as 16h, este será o primeiro Clássico Rei do ano. Abaixo, apresentamos todas as informações relevantes para os torcedores:

Regulamento:

Não há vantagem para nenhuma das equipes em caso de empate. O campeão será decidido nos pênaltis.

O que está em jogo

Além da classificação para a final do Campeonato Potiguar, o vencedor do primeiro turno garante vaga na Copa do Brasil de 2025. Se o América-RN vencer, também assegura lugar na Série D de 2025.

Troféu:

A Federação Norte-rio-grandense de Futebol premiará o campeão do primeiro turno com o troféu Mário Jorge Lobo Zagallo, em homenagem a uma das lendas do futebol brasileiro.

Arbitragem:

O trio de arbitragem será composto por Anderson Daronco (Fifa – RS) como árbitro principal, auxiliado por Rafael da Silva Alves (Fifa – RS) e Maira Mastella Moreira (Fifa – RS).

Ingressos:

A carga total de ingressos é de 24.941. Os torcedores do América ocuparão os setores Leste, Sul e Premium, enquanto os do ABC terão acesso ao setor Norte, com direito a 10% dos ingressos.

Pontos de Venda e Preços:

Os ingressos estão disponíveis online, na loja do América (Arena das Dunas) e na Gol Mania Store. Os preços variam de acordo com o setor, com opções de ingresso inteiro e meia-entrada.

Bilheterias no Dia do Jogo

Os torcedores do América poderão adquirir ingressos na Bilheteria 2, no Portão L, a partir das 12h. Já os torcedores do ABC devem dirigir-se à Bilheteria 1, no Portão T.

Portões de Acesso:

Cada setor da Arena das Dunas tem portões específicos de acesso, garantindo organização e fluidez no ingresso dos torcedores.

Alterações no Trânsito:

A circulação no entorno da Arena das Dunas será afetada das 14h às 22h do dia do jogo. Recomenda-se que os motoristas utilizem rotas alternativas para evitar transtornos.

Retrospecto dos Últimos Clássicos:

Antes do confronto, é interessante analisar o histórico recente dos confrontos entre América-RN e ABC, que remonta aos últimos 10 jogos na Arena das Dunas.

Com todas essas informações, os torcedores estarão preparados para acompanhar de perto a emocionante final do primeiro turno do Campeonato Potiguar entre América-RN e ABC.