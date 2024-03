norte-americano deixa o time fantasma e não segue em 2024

Um JP Espectros sem Callus Cox. Esta vai ser a realidade da equipe paraibana na nova temporada do Brasileiro de Futebol Americano. O defensor recebeu uma proposta de outra equipe e deixou o Exército Fantasma.

O defensive back tem 33 anos e é um dos principais jogadores da equipe paraibana desde sua chegada ao time, em 2016. Atuando tanto na defesa quanto no ataque, o americano foi decisivo nas últimas temporadas, sobretudo nos mata-matas das conferências.

No ano passado, o Callux Cox já havia recebido propostas do Galo FA e do Manaus FA, mas permaneceu na equipe pessoense até o fim do ano passado, com a possibilidade de uma renovação. Ele falou sobre a saída do Espectros.

“Pensei sobre tudo e, honestamente, a oferta é muito boa. Quero jogar em outro time pela nova experiência e pela expansão do Team Cox. E sei que depois deste ano quero ficar em João Pessoa para fazer a minha parte no futuro do time. Esta não é uma escolha fácil. Muitas noites sem dormir por trás disso. Mas, ainda assim, vou ajudar a equipe de todas as maneiras possíveis para manter as coisas funcionando”, disse.

Na equipe paraibana, Cox conquistou seis títulos da Conferência Nordeste, além de um título brasileiro. O versátil jogador é líder no FABR em touchdowns defensivos (14) e em special teams (16), além de possuir 34 interceptações. Segundo informações do Mapa do FABR, o atleta marcou ainda 43 TD’s vestindo a camisa dos Fantasmas.

Callus Cox atuou no João Pessoa Espectros em cinco temporadas e também já atuou pelo Manaus FA, como jogador e treinador nas categorias de base da equipe amazonense. Polivalente, pode atuar como defensive bach, running back, wide receiver e retornador.

