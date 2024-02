Secretaria de Saúde promove ação alusiva ao Dia Mundial de Doenças Raras

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa vai promover, nesta quinta-feira (29), uma ação alusiva ao Dia Mundial de Doenças Raras. A mobilização tem início às 7h, no Busto de Tamandaré, em Tambaú, com diversos serviços de saúde e bem-estar para os pacientes raros, familiares e população em geral.

Durante a ação haverá atividades físicas coordenadas pelos profissionais de Educação Física do programa Saúde em Movimento, aula de relaxamento, práticas integrativas e complementares à saúde, orientação médica e atendimentos de enfermagem.

De acordo com a diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa, Alline Grisi, o objetivo da mobilização é sensibilizar a população da Capital acerca do tema das doenças raras e a oferta de tratamento para os pacientes. “A Rede Municipal de Saúde mantém um centro especializado que atende os pacientes raros com assistência multiprofissional, assim como apoio aos familiares”, destacou.

Serviço – O Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras, administrado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), é o único da região Nordeste e atende cerca de mil usuários por mês. No serviço são atendidos pacientes com doenças raras ou que ainda estão em processo de fechamento de diagnóstico.

Para receber assistência, o usuário deve ser encaminhado, via regulação, pelas Unidades de Saúde da Família (USFs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) e outros serviços que, por ventura, atendam pacientes raros.

Dia Mundial de Doenças Raras – Celebrado neste dia 28 de fevereiro, a data foi criada em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras para sensibilizar governantes, profissionais de saúde e a população sobre a existência dessas doenças, bem como sobre os cuidados que elas exigem. No Brasil, a data foi instituída em 2018 pela Lei 13.693, que também estabelece a celebração no final de fevereiro.