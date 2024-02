Apesar do ‘flerte’ de Nilvan, PSB caminha para apoiar nome indicado por Panta em Santa Rita

Apesar das declarações do governador João Azevêdo (PSB) e do comunicador Nilvan Ferreira (PL) na semana passada, abrindo brecha para uma aproximação política, o PSB deve apoiar o nome indicado pelo prefeito Emerson Panta (PP) na disputa em Santa Rita. O assunto foi tratado na noite deste domingo (25) em reunião do grupo Panta com o presidente estadual do PSB, o deputado Gervásio Maia (PSB).

“Com grande satisfação, recebemos na sede do partido, em João Pessoa, o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, o presidente da Câmara, Jakson Alvino, e os secretários: Flávio Panta (Desenvolvimento Econômico), Valdeci Castro (Cultura) e Conceição Amália (Assistência Social). Na agenda, discutimos eleições municipais, assuntos do partido e a conjuntura política. Seguimos em frente”, declarou Gervásio.

Os secretário da gestão e o vereador são os nomes cotados na lista que deve sair o candidato a sucessor do projeto político de Emerson Panta em Santa Rita. O PSB, pela articulação publicizada por Gervásio Maia, estará no palanque desse escolhido.

A “foto” dificulta os planos de Nilvan Ferreira, que andou flertando com o governador João Azevêdo durante o anúncio da sua pré-candidatura a prefeito de Santa Rita, na semana passada, após o gestor não fechar as portas para um composição na cidade. A possibilidade foi aberta após especulações de que Nilvan iria se filiar ao Republicanos, partido da base do governo, ao invés de legendas oposicionistas, como o União Brasil do senador Efraim Filho, ou o Podemos do deputado Romero Rodrigues.