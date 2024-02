Cícero Lucena dá boas-vindas a Dom Alcivan Tadeus e deseja cumprimento de missão de paz junto aos fiéis

O prefeito Cícero Lucena deu boas-vindas a Dom Alcivan Tadeus que, na noite desta quinta-feira (22), foi apresentado como novo bispo auxiliar da Paraíba. Durante celebração eucarística na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, no Centro Histórico da Capital, o gestor também desejou que o religioso, que será um colaborador próximo de Dom Manoel Delson, arcebispo metropolitano da Paraíba, na condução dos assuntos da Arquidiocese, cumpra sua missão de paz junto aos fiéis da Capital.

“Desejar boas-vindas, para que Deus o ilumine e que ele cumpra sua missão de pastor, ao lado do arcebispo Dom Delson, fazendo com que essa cidade, esse estado, seja um estado que tenha fé em Deus. Que confie em Deus e que trabalhe primeiro aqueles que precisam da nossa dedicação”, desejou o prefeito, que esteve ao lado da primeira-dama, Lauremília Lucena, na cerimônia, conduzida pelo vigário geral da Arquidiocese da Paraíba, padre Luiz Junior, que contou com a presença de mais de 10 bispos vindos de diferentes partes do Brasil.

A Arquidiocese da Paraíba acredita que a chegada de Dom Alcivan Tadeus fortalece ainda mais a promoção dos valores e princípios da entidade, que possui uma extensa jurisdição, abrangendo mais de 100 paróquias distribuídas pelas regiões do Litoral, Zona da Mata e Agreste.

“Agradeço, em especial, a Dom Delson, pelo acolhimento desde o dia da minha nomeação. Já me senti acolhido pelo nosso pastor, nosso arcebispo e também todo o acolhimento da Arquidiocese da Paraíba, do povo de Deus, do clérico, dos religiosos e religiosas, seminaristas, e para mim, é uma alegria poder estar aqui, nesta Arquidiocese, como aquele que vem para servir e colaborar diretamente com Dom Delson, nos desafios que a Igreja da Paraíba pode enfrentar, na ação evangelizadora. Então, para mim, é uma alegria realmente começar o meu Ministério Episcopal ao lado de Dom Delson e também com este povo bom que faz a Igreja da Paraíba”, afirmou Dom Alcivan Tadeus.

Perfil – Dom Alcivan Tadeus Gomes de Araújo nasceu no dia 21 de maio de 1972, em Cerro Corá (RN). Filho de Valdenor Florêncio de Araújo (in memoriam) e Francisca Alcioneide Gomes de Araújo, ingressou no curso Propedêutico do Seminário Diocesano Santo Cura d’Ars, em Caicó, no ano de 1990.

No ano seguinte, transferiu-se para o Seminário Arquidiocesano de São José do Rio de Janeiro para cursar Filosofia na Faculdade Eclesiástica de Filosofia João Paulo II e Teologia no Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, entre 1993 e 1996. A ordenação presbiteral foi no dia 1º de fevereiro de 1997.

Dom Alcivan é mestre em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, tendo cursado a formação entre 2009 e 2012.