José Leonardo Martins é um jovem que sonha alto e grande. Destemido, não tem medo de ir em busca do que quer. Agora, ele luta pelo sonho que está a cerca de 2,3 mil quilômetros de distância, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde foi aprovado em medicina. Depois de conciliar os estudos com o trabalho de garçom, o novo desafio é conseguir recursos para a mudança que parte de São José de Piranhas, no Sertão da Paraíba, onde mora com a família.

Determinado, embora não saiba a especialidade que vai seguir, tem a certeza de qual propósito deve cumprir.

“Sei que vou trabalhar com o SUS (Sistema Único de Saúde). Vou ser um médico que vai atuar na saúde pública”, garantiu.

Mas antes de pensar futuro e até mesmo de ser aprovado em medicina, muito chão precisou ser percorrido. Ao todo, foram três ano de preparação. Nos dois primeiros, Léo conciliou o ensino médio – cursado no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), os estudos em casa e o trabalho de garçom em um estabelecimento que funciona como bar e lanchonete.

Já no ano em que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e foi selecionado no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), eram cerca de oito a nove horas de estudos antes do expediente, que costumava ir até madrugada.

A vontade vez com que o estudante não se sentisse prejudicado pela rotina exaustiva. Mas ele reconhece que nem toda noite de sono foi restauradora.

“O fator sono atrapalhou. Não afetou tanto por ter uma boa base de estudos. Mas o sono é importante pra os estudos, principalmente pra memorização e aprendizado”, destacou.

Aprovado em medicina

Depois de tanto esforço e dedicação, a reação de entrar na universidade para estudar o curso dos sonhos não poderia ter sido outra além da descrita pelo garçom.

“Principalmente alívio. Foi muita emoção. Chorei, gritei. Chamei minha mãe e meu pai. Eles ficaram muito felizes”, lembrou da reação ao ser aprovado em medicina.

A mãe do sertanejo trabalha como doméstica. O pai é autônomo. Alegres pelo resultado do filho, eles já começaram a sentir saudade. Mas torcem pelo sucesso que o futuro reserva para Leonardo.

Estratégias de estudos, redes sociais desativadas e dicas para o Enem

Especialmente no último ano de preparação para o Enem, a maratona de estudos de Léo se resumiu à resolução de questões e ao uso de flash cards (pedaços de papel com as principais informações sobre determinado conteúdo), tudo com o objetivo de ser aprovado em medicina.

“Como tinha uma boa base, foquei nisso estudando em casa sozinho”, explicou.

Para quem está no início de uma jornada parecida, as principais dicas de Leonardo são não desistir, ter disciplina e manter a rotina.

“Uma coisa que fiz foi que eu desativei minhas redes sociais no ano passado. Tirei qualquer coisa que vinha a atrapalhar a questão do estudo. Tava praticamente em um universo único”, recordou.

Já quanto ao método de estudo, o paraibano reforçou a necessidade de estudar ativamente a partir das questões que são cobradas no exame.

Desafios e campanha para a mudança ao Rio de Janeiro

Léo sabia que escolher uma universidade distante de casa representaria algumas dificuldades. Mesmo assim, resolveu enfrentá-las.

“Eu sempre pensei grande quanto a isso. A distância não será um limite para mim. A UFRJ é uma referência nacional”, declarou.

E para que o sonho dele se torne realidade, a solidariedade se mostrou uma fada madrinha. A população de São José de Piranhas está fazendo uma campanha para que ele arrecade o valor necessário para custear a viagem, acomodação e alimentação.

A quantia arrecadada na ação será o principal recurso para a manutenção do jovem no Rio Janeiro após ser aprovado em medicina. Por outro lado, mesmo sem saber se será possível, ele garante que terá coragem para trabalhar se for necessário.

