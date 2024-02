saiba onde assistir documentário sobre principal opositor do governo russo

Alexei Navalny, ativista e um dos principais opositores do governo russo, morreu aos 47 anos, em uma prisão na Sibéria. Navalny já tinha sido envenenado, em meados de 2020, e teve sua história transformada em um documentário, que ganhou o Oscar, em 2023. O filme está disponível no HBO Max.

A notícia da morte de Navalny foi divulgada pelo serviço penitenciário de Yamalo-Nenets, na região ártica da Rússia, onde Alexei cumpria pena.

A causa da morte não foi informada e o governo russo disse não ter nenhuma informação a respeito. A mulher de Navalny, Yulia Navalnaya, disse não acreditar totalmente na morte do marido.

No documentário ‘Navalny’, Alexei fala que:

A minha mensagem na situação da minha morte é simples: não desistir. Escutem, tenho algo óbvio para dizer, vocês não podem desistir. Se eles decidirem me matar, é porque somos incrivelmente fortes”

Ele também diz que seus apoiadores precisam usar a força, para não desistir, “para lembrar que temos poder, que somos oprimidos pelos maus. Não percebemos a força que temos. O necessário para o triunfo do mal é que os bons não façam nada. Então, não fiquem inativos”.

O documentário é situado em meados de agosto de 2020, quando Navalny foi envenenado secretamente com um agente nervoso químico de nível militar, em uma tentativa de assassinato descarada.

Após ser transferido para a Alemanha para receber tratamentos, Navalny trabalhou com organizações jornalísticas internacionais, Bellingcat e CNN, para investigar o crime, levando a uma conexão do veneno com a segurança russa, apesar do Kremlin negar as acusações.

Em 2023, o documentário dirigido por Daniel Rohrer, ganhou o Oscar de Melhor Documentário de Longa-Metragem, onde disputava a estatueta com filmes como ‘Tudo O Que Respira’ e ‘Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft’.