Juiz do Piauí morre afogado durante Carnaval na Paraíba

O juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) Diego Ricardo Melo de Almeida morreu hoje no Hospital de Emergência e Trauma, em João Pessoa. Conforme informações do hospital, ele foi vítima de afogamento em Pitimbu, Litoral Sul da Paraíba, na terça-feira (13).

Diego tinha 40 anos atuava como juiz da 2ª Vara da comarca de Pedro II. Segundo o TJ-PI, ele era integrante da magistratura piauiense desde 2013 e trabalhou em comarcas como Cristalândia do Piauí e Landri Sales.

O TJ-PI lamentou a morte e prestou solidariedade.

“Que haja conforto para os corações de seus familiares e amigos neste momento de inestimável perda”, disse em nota o desembargador e presidente do TJPI, Hilo de Almeida Sousa.

Texto: G1 Paraíba