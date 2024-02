QUAIS OS TIMES VÃO DISPUTAR A SÉRIE D DE 2024

Times da Série D 2024: Desafios e Expectativas

Por seried.com.br

A Série D do Campeonato Brasileiro de 2024 promete ser uma competição acirrada, com a participação de diversas equipes de diferentes partes do país. Com um total de 64 times divididos em 8 grupos, a jornada rumo ao acesso à Série C será repleta de emoções e desafios para os clubes envolvidos.

Entre os participantes, destacam-se equipes tradicionais e outras em busca de afirmação no cenário nacional. Times como o América de Natal, com um título da Série D em 2022, o Brasiliense, conhecido por suas participações em divisões superiores, e o Juazeirense, que busca se consolidar como uma força no futebol baiano, estão entre os favoritos.

Além disso, há equipes que chegam motivadas por suas conquistas estaduais em 2023, como o Maranhão, o Itabaiana e o Real Brasília, buscando levar o espírito vencedor para a competição nacional.

No entanto, a Série D também é palco para surpresas, com times de menor expressão buscando seu espaço e surpreendendo os favoritos. Clubes como o Águia de Marabá, Altos e Novo Hamburgo estão determinados a fazer uma boa campanha e surpreender os adversários.

Com estádios de diferentes capacidades e torcidas apaixonadas, a Série D proporciona um verdadeiro espetáculo do futebol brasileiro, com jogos emocionantes e disputas acirradas em busca do tão almejado acesso.

Portanto, a Série D de 2024 promete ser mais uma edição memorável, com grandes jogos, rivalidades intensas e a emoção característica do futebol brasileiro, além de ser uma oportunidade para os clubes escreverem seus nomes na história do esporte nacional.

Equipe Cidade Estado Como se classificou Estádio (mando) Capacidade Títulos

Água Santa Diadema São Paulo SP Melhor colocado do Estadual 2023 Arena Inamar 10 000 0 (não possui)

Águia de Marabá Marabá Pará PA Campeão do Estadual 2023 Zinho de Oliveira 5 000 0 (não possui)

Altos Altos Piauí PI 19º colocado da Série C 2023 Felipão 4 000 0 (não possui)

América de Natal Natal Rio Grande do Norte RN 18º colocado da Série C 2023 Arena das Dunas 32 000 1 (2022)

Anápolis Anápolis Goiás GO Melhor colocado do Estadual 2023 Jonas Duarte 20 000 0 (não possui)

ASA Arapiraca Alagoas AL Vice-campeão do Estadual 2023 Coaracy Fonseca 12 500 0 (não possui)

Atlético Cearense Fortaleza Ceará CE 3° melhor colocado do Estadual 2023 Presidente Vargas 20 268 0 (não possui)

Audax Rio Saquarema Rio de Janeiro RJ Melhor colocado do Estadual 2023 Bacaxá 8 000 0 (não possui)

Avenida Santa Cruz do Sul Rio Grande do Sul RS 3º melhor colocado do Estadual 2023 Eucaliptos 3 000 0 (não possui)

Barra-SC Balneário Camboriú Santa Catarina SC Melhor colocado do Estadual 2023 Aníbal Costa 6 800 0 (não possui)

Brasil de Pelotas Pelotas Rio Grande do Sul RS Melhor colocado do Estadual 2023 Bento Freitas 12 314 0 (não possui)

Brasiliense Taguatinga Distrito Federal (Brasil) DF Vice-campeão do Metropolitano 2023 Serejão 27 000 0 (não possui)

Cametá Cametá Pará PA 2º melhor colocado do Estadual 2023 Parque do Bacurau 8 000 0 (não possui)

Capital Palmas Tocantins TO Vice-campeão do Estadual 2023 Estádio Nilton Santos 12 000 0 (não possui)

Cianorte Cianorte Paraná PR 3º melhor colocado do Estadual 2023 Albino Turbay 4 000 0 (não possui)

Concórdia Concórdia Santa Catarina SC 3° melhor colocado do Estadual 2023 Domingos Machado de Lima 5 000 0 (não possui)

Costa Rica Costa Rica Mato Grosso do Sul MS Campeão do Estadual 2023 Laertão 5 000 0 (não possui)

CRAC Catalão Goiás GO 2º melhor colocado do Estadual 2023 Arena Rifertil 8 500 0 (não possui)

CSE Palmeira dos Índios Alagoas AL Campeão da Copa Alagoas 2023 Juca Sampaio 7 000 0 (não possui)

FC Cascavel Cascavel Paraná PR Vice-campeão do Estadual 2023 Olímpico Regional 28 125 0 (não possui)

Fluminense-PI Teresina Piauí PI Vice-campeão do Estadual 2023 Albertão 52 296 0 (não possui)

Hercílio Luz Tubarão Santa Catarina SC Melhor colocado do Estadual 2023 Aníbal Costa 6 800 0 (não possui)

Humaitá Porto Acre Acre AC Vice-campeão do Estadual 2023 Florestão 10 000 0 (não possui)

Iguatu Iguatu Ceará CE Melhor colocado do Estadual 2023 Morenão 3 600 0 (não possui)

Inter de Limeira Limeira São Paulo SP 3° melhor colocado do Estadual 2023 Limeirão 18 000 0 (não possui)

Ipatinga Ipatinga Minas Gerais MG 3º melhor colocado do Estadual 2023 Ipatingão 22 000 0 (não possui)

Iporá Iporá Goiás GO 3º melhor colocado do Estadual 2023 Ferreirão 6 520 0 (não possui)

Itabaiana Itabaiana Sergipe SE Campeão do Estadual 2023 Etelvino Mendonça 10 000 0 (não possui)

Itabuna Itabuna Bahia BA 2º melhor colocado do Estadual 2023 Ribeirão 7 000 0 (não possui)

Jacuipense Riachão do Jacuípe Bahia BA Vice-campeão do Estadual 2023 Valfredão 5 000 0 (não possui)

Juazeirense Juazeiro Bahia BA 3º melhor colocado do Estadual 2023 Adautão 12 120 0 (não possui)

Manauara Manaus Amazonas AM Vice-campeão do Estadual 2023 Carlos Zamith 5 000 0 (não possui)

Manaus Manaus Amazonas AM 17º colocado da Série C 2023 Colina 10 451 0 (não possui)

Maracanã-CE Maracanaú Ceará CE 2º melhor colocado do Estadual 2023 Almir Dutra 18 000 0 (não possui)

Maranhão São Luís Maranhão MA Campeão do Estadual 2023 Nhozinho Santos 12 891 0 (não possui)

Maringá Maringá Paraná PR 2º melhor colocado do Estadual 2023 Willie Davids 16 000 0 (não possui)

Moto Club São Luís Maranhão MA Vice-campeão do Estadual 2023 Nhozinho Santos 12 891 0 (não possui)

Mixto Cuiabá Mato Grosso MT Campeão da Copa FMF 2023 Dutrinha 7 500 0 (não possui)

Nova Iguaçu Nova Iguaçu Rio de Janeiro RJ 2º melhor colocado do Estadual 2023 Laranjão 1 810 0 (não possui)

Novo Hamburgo Novo Hamburgo Rio Grande do Sul RS 2º melhor colocado do Estadual 2023 Estádio do Vale 5 196 0 (não possui)

Patrocinense[nota 1] Patrocínio Minas Gerais MG Melhor colocado do Estadual 2023 Pedro Alves 10 250 0 (não possui)

Petrolina Petrolina Pernambuco PE 2º melhor colocado do Estadual 2023 Paulo Coelho 5 000 0 (não possui)

Porto Velho Porto Velho Rondônia RO Campeão do Estadual 2023 Aluizão 5 000 0 (não possui)

Portuguesa-RJ Rio de Janeiro Rio de Janeiro RJ Campeã da Copa Rio 2023 Luso-Brasileiro 5 044 0 (não possui)

Potiguar de Mossoró Mossoró Rio Grande do Norte RN Melhor colocado do Estadual 2023 Nogueirão 5 000 0 (não possui)

Pouso Alegre Pouso Alegre Minas Gerais MG 20º colocado da Série C 2023 Manduzão 26 000 0 (não possui)

Princesa do Solimões Manacapuru Amazonas AM 2º melhor colocado do Estadual 2023 Gilbertão 8 000 0 (não possui)

Real Brasília Brasília Distrito Federal (Brasil) DF Campeão do Metropolitano 2023 Defelê 6 875 0 (não possui)

Real Noroeste Águia Branca Espírito Santo (estado) ES Campeão do Estadual 2023 José Olímpio da Rocha 5 281 0 (não possui)

Retrô Camaragibe Pernambuco PE Vice-campeão do Estadual 2023 Arena de Pernambuco 44 000 0 (não possui)

Rio Branco-AC Rio Branco Acre AC Campeão do Estadual 2023 Florestão 10 000 0 (não possui)

River-PI Teresina Piauí PI Campeão do Estadual 2023 Albertão 52 296 0 (não possui)

Santa Cruz de Natal Natal Rio Grande do Norte RN 2º melhor colocado do Estadual 2023 Arena das Dunas 32 000 0 (não possui)

Santo André Santo André São Paulo SP 2° melhor colocado do Estadual 2023 Bruno José Daniel 8 000 0 (não possui)

São José-SP São José dos Campos São Paulo SP Vice-campeão da Copa Paulista 2023 Martins Pereira 16 500 0 (não possui)

São Raimundo-RR Boa Vista Roraima RR Campeão do Estadual 2023 Canarinho 4 556 0 (não possui)

Sergipe Aracaju Sergipe SE 2º melhor colocado do Estadual 2023 Batistão 15 586 0 (não possui)

Serra Serra Espírito Santo (estado) ES Campeão da Copa Espírito Santo 2023 Robertão 1 040 0 (não possui)

Sousa Sousa Paraíba PB Vice-campeão do Estadual 2023 Marizão 12 400 0 (não possui)

Tocantinópolis Tocantinópolis Tocantins TO Campeão do Estadual 2023 Ribeirão 8 000 0 (não possui)

Trem Macapá Amapá AP Campeão do Estadual 2023 Zerão 13 000 0 (não possui)

Treze Campina Grande Paraíba PB Campeão do Estadual 2023 Amigão 19 000 0 (não possui)

União Rondonópolis Rondonópolis Mato Grosso MT Vice-campeão do Estadual 2023 Luthero Lopes 19 000 0 (não possui)

a definir[nota 1] a definir Minas Gerais