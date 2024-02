Entenda referências a Zé Katimba e Guarabira no desfile da São Clemente no RJ

O paraibano Zé Katimba foi o grande homenageado no samba-enredo da São Clemente, no Carnaval 2024 do Rio de Janeiro. Zé Katimba é um dos grandes compositores da música brasileira, e teve sua história de vida contada numa das maiores festas de cultura popular do mundo.

Natural de Guarabira, no Brejo paraibano, José Camelo, conhecido como Zé Katimba, é um dos fundadores da Escola Imperatriz Leopoldinense, onde foi um dos baluartes, passistas, ritmistas e mestre-sala.

Em mais de 60 anos de dedicação a escola, os versos de “Só dá Lalá” garantiram o bicampeonato da Imperatriz em 1981 e como reedição, trouxe a escola à elite do Carnaval no ano de 2020.

Com a homenagem à Zé Katimba no desfile pela Série Ouro, a São Clemente disputa uma vaga no Grupo Especial. A escola de samba foi rebaixada em 2022, após problemas estruturais no desfile em homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo.

Em 2024, a São Clemente apresentou aos jurados o samba-enredo “Que grande destino reservaram pra você“, com elementos que referenciam não apenas o compositor paraibano, como também suas raízes, como a cidade de Guarabira.

Referências do desfile

Na comissão de frente, o cordel nordestino ganhou destaque com coreografia assinada por Bruna Lopes.

Na Ala das Baianas, uma homenagem a Guarabira, com elementos de Nossa Senhora da Luz.

No carro abre alas, outra homenagem à cidade de Zé Katimba: “Guarabira em Festa”. O carro alegórico com elementos do São João foi também o levou o nome da São Clemente, abrindo caminho para os demais.

No carro alegórico também estava o próprio Zé Katimba, que desfilou em cima de uma grande estrutura celebrando a homenagem.

Ao longo do desfile também as composições de Zé também foram referenciadas, e Escola Imperatriz Leopoldinense, onde o paraibano se consolidou como um dos principais nomes do carnaval do Rio de Janeiro, foi homenageada.

A rainha de bateria da São Clemente, Raphaela Gomes, que é neta do fundador e filha do atual presidente, mesmo após sofrer um acidente, desfilou.

Samba-enredo da São Clemente

Nordeste faz a festa e vem provar

O doce mel da sua melodia

Derrama em suas notas musicais

Poesia que contagia

Que salta e ganha vida no papel

Virou literatura de cordel

Ó mestre, os sinos da igrejinha vão tocar

Saudando seu filho, que empresta seu brilho pra gente sambar!

Zé, corre em suas veias

A preta e amarela que te homenageia

Fez da luta seu altar

Incendeia paixão

Coração tá feliz

Bate no peito diz

Ramos é minha raiz

Muitas vitórias na Avenida celebrou

Um personagem que a novela consagrou

Ao disputar samba a primeira vez

É Campeão e sua história então se fez

Foi no Rio onde tudo começou

No morro construiu suas canções

E seduziu eternos foliões

Na mala um mundo de emoções

A São Clemente traz Zé Katimba

Poeta de respeito faz brilhar as minhas rimas

No sonho uma sereia vem prever

Que grande destino reservaram pra você!

Vem, como é bom voltar

Guarabira em festa quer te abraçar

Quem é Zé Katimba

O paraibano Zé Katimba é um cantor e compositor natural de Guarabira, na Paraíba. Foi um dos fundadores da escola Imperatriz Leopoldinense.

Zé chegou ao Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, viajando clandestinamente em um navio de cargas. Nessa época, Zé ainda não se chamava de Katimba e encontrou uma cigana que prenunciou boa sorte em sua vida com a frase “Que grande destino reservaram pra você!”

Em sua carreira, Zé Katimba deu voz às mulheres, aos negros, aos nordestinos e aos sertanejos que sempre lutaram contra a exclusão social.

Katimba também retratou sua vida amorosa em suas obras, como “Recriando a Criação”, “Gata selvagem”, “Jaguatirica”, “É Preciso Amar” e “Na Minha Veia”, que são algumas das mais de setecentas obras do compositor.