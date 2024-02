Semob-JP define operação especial de trânsito e transporte durante os desfiles

Com o objetivo de garantir a segurança viária e o transporte público coletivo durante os desfiles do Carnaval Tradição 2024, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) definiu o plano especial de bloqueios e desvios no trânsito, bem como o reforço de linhas de ônibus coletivos urbanos, que circulam na Avenida Duarte da Silveira, Centro, para sábado (10), domingo (11) e segunda-feira (12).

Trânsito – A Semob-JP escalou 20 agentes de mobilidade para a segurança dos pedestres e a fluidez do tráfego de veículos no entorno do evento. A partir das 17h do sábado, será bloqueado o trecho entre a Rua Clemente Rosas (Torre), passando pela Avenida Ministro José Américo de Almeida (Beira Rio), Duarte da Silveira, em frente ao prédio do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), e Avenida Maximiano Figueiredo. No sentido Centro/bairro, os veículos vão trafegar pelas avenidas Coremas, Pedro II, Praça Pedro Gondim e Beira Rio.

Concentração – Os carros alegóricos e os demais equipamentos das agremiações e escolas de samba ficarão concentrados na Rua Clemente Rosas, com acesso pela Praça Pedro Gondim até o Pronto Socorro de Fraturas, na Beira Rio.

Ônibus – Os ônibus que trafegam pela Avenida Beira Rio – linha 401 (Altiplano), sentido bairro/Centro, seguirão pelas avenidas Bento da Gama, Epitácio Pessoa, Maximiano Figueiredo, Av. Almirante Barroso, Corálio Soares, seguindo o itinerário normal. No sentido Centro/bairro, os ônibus trafegam pelas avenidas Coremas, Pedro II, Praça Pedro Gondim e Beira Rio. A operação de ônibus vai funcionar normalmente e as linhas 102, 104,116, 120, 203, 301, 302, 303, 504, 507, 510, 602, 701, 1500 e 5100, que geralmente circulam até as 22h50, estenderão a operação e realizarão viagens até as 00h, saindo do Terminal de Integração do Varadouro (TIV).

O superintendente da Semob-JP, Expedito Leite Filho, falou sobre o plano de trânsito e transporte para garantir a segurança dos expectadores e agremiações que vão desfilar, a fluidez do tráfego e o reforço no transporte público. “Nossas diretorias de operações e transportes definiram todo o esquema para assegurar a tranquilidade do nosso Carnaval Tradição com um trânsito seguro e fluente e, ainda reforço nas linhas de ônibus que passam no entorno do local dos desfiles para facilitar a ida e a volta do público”, destacou o superintendente.