Políticos da Paraíba ‘surfam na onda’ do platinado de João Campos para engajar nas redes sociais

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), cumpriu a promessa e descoloriu completamente o cabelo na noite de quinta-feira (8) para a abertura oficial da cidade. Antes mesmo de aderir ao ‘nevou’, a possibilidade de platinar as madeixas gerou uma campanha forte nas redes sociais do gestor. Com a consolidação da promessa, a repercussão junto aos internautas foi ainda maior.

Políticos da Paraíba aproveitaram para ‘surfar na onda’ da brincadeira e aproveitaram para tentar engajamento nas redes sociais.

O deputado licenciado Chió (Rede) foi o primeiro a surgir com o cabelo descolorido, como o de João Campos. Ele decidiu descolorir o cabelo logo após conseguir alcançar uma meta de doações de sangue para o Hemocentro da Paraíba.

O governador João Azevêdo (PSB), que já tem o cabelo grisalho, aproveitou o engajamento do correligionário nas redes socais para brincar sobre seu visual.

“Eu sabia que cabelo branco iria entrar na moda 😄. E o que também não sai de moda é brincar o Carnaval sem esquecer que: se beber não dirija, respeite também a diversidade, curta com responsabilidade e, claro, não é não! Bom Carnaval, gente”, publicou o governador em sua conta pessoal no Instagram.

Quem também não perdeu a ‘trend’ foi o deputado Wallber Virgolino (PL). O bolsonarista preferiu não arriscar com a mudança real na coloração do cabelo e fez uma montagem em que aparece platinado e ainda aproveitou para fazer um auto elogio. “Nevouuuu❗️#SQN Meu estilo é outro. Coroa enxuto da gota”, postou.