Os Beatles conquistaram a América há 60 anos e, daí, o mundo

Domingo, nove de fevereiro de 1964. Nesta sexta-feira, nove de fevereiro de 2024, faz 60 anos que os Beatles conquistaram os Estados Unidos e, daí, o mundo. Nove de fevereiro de 1964 foi o dia em que os Beatles apareceram pela primeira vez na televisão americana, no Ed Sullivan Show, sendo vistos ao vivo por uma audiência de 70 milhões de pessoas.

16 de janeiro de 1964. 23 dias antes daquele nove de fevereiro, os Beatles estavam em Paris para uma temporada no L’Olympia. À noite, receberam a notícia de que I Want To Hold Your Hand chegara ao primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos.

Foram comemorar, entraram pela madrugada do dia 17, e a farra só terminou às cinco da manhã. Ao lado do produtor George Martin, a imagem flagra o empresário Brian Epstein, sempre tão contido nos seus gestos, sempre muito discreto em suas aparições, com um penico na cabeça.

A conquista da América era tudo o que os Beatles desejavam no início de 1964. Já eram primeiro lugar no Reino Unido. Já estavam fazendo sucesso em vários países da Europa. Já se prenunciavam como um grande fenômeno da música popular. Faltava a América.

A chegada de I Want To Hold Your Hand ao topo das paradas dos Estados Unidos era o sinal que eles estavam esperando. E era o coroamento do trabalho de Brian Epstein, que, àquela altura, tinha somente 29 anos e tirara os Beatles do anonimato.

Os Beatles desembarcaram em Nova York na sexta-feira, sete de fevereiro de 1964. No aeroporto, foram recebidos por centenas de fãs e lá mesmo deram uma coletiva de imprensa. A simpatia, a desenvoltura, o humor e as respostas espirituosas deles conquistaram, de pronto, os jornalistas americanos.

Ed Sullivan, que estava com 62 anos, recebeu os Beatles em seu show televisivo na noite do domingo, nove de fevereiro, e eles fizeram duas aparições, no começo e no final do programa. Cantaram três músicas na abertura e duas no encerramento.

Os Beatles abriram com All My Loving, Till There Was You e She Loves You e fecharam com I Saw Her Standing There e I Want To Hold Your Hand. O único número não autoral era Till There Was You, um standard da canção americana. Os demais tinham a assinatura de John Lennon e Paul McCartney.

Um documentário dos irmãos cineastas Albert e David Maysles é o melhor registro audiovisual da primeira viagem dos Beatles aos Estados Unidos. The First U.S. Visit capta os Beatles na intimidade durante a passagem pela América e a reação das pessoas, em suas casas, assistindo ao Ed Sullivan Show.

Mas há também uma saborosa comédia que Robert Zemeckis realizou em 1978. Zemeckis é o cara que, mais tarde, ficaria famoso como realizador da trilogia De Volta Para o Futuro e ainda de Forrest Gump.

Seu filme I Wanna Hold Your Hand (no Brasil, Febre de Juventude) é sobre um grupo de fãs tentando ver os Beatles no Ed Sullivan Show e, mais do que isso, invadindo o hotel onde eles estavam em Nova York.

The First U.S. Visit e I Wanna Hold Your Hand. A realidade e a ficção. Juntas, as duas nos contam essa história que, agora, completa 60 anos. Em fevereiro de 1964, os Beatles passaram por Nova York, Washington e Miami. Conquistaram a América e, em seguida, a Beatlemania se transformou num fenômeno em escala planetária.

Fecho com os Beatles fazendo I Want To Hold Your Hand no Ed Sullivan Show em nove de fevereiro de 1964.