Funjope intensifica montagem da estrutura e decoração para os desfiles do Carnaval Tradição

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) está avançando na estrutura para os desfiles do Carnaval Tradição, na Avenida Duarte da Silveira. Este ano, as arquibancadas foram ampliadas. O espaço terá capacidade para receber mais de 10 mil pessoas. Há ainda tablados onde irão ficar autoridades, imprensa e jurados. A previsão é que a estrutura esteja pronta nesta sexta-feira (9).

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, avalia que, este ano, todo o Carnaval de João Pessoa está melhor do ponto de vista das atrações culturais, da organização, das estruturas, porque o prefeito Cícero Lucena tem estimulado um planejamento mais intenso em torno das festas populares.

Ele observa que o Carnaval é exatamente esse momento alto do calendário festivo da cidade e lembra que a Funjope tem dialogado com as associações e agremiações do Carnaval Tradição, desde o mês de novembro, estabelecendo metas e método de trabalho. “É uma forma de organização diferenciada, de maneira que chegamos agora, às vésperas do Carnaval Tradição, com tudo organizado e pronto. As escolas de samba, tribos indígenas, ala ursas, clubes de orquestras, todos se sentindo valorizados e prestigiados”, constata.

Marcus Alves ressalta ainda que foram realizadas as prévias carnavalescas muito animadas nos bairros. “Colocamos escolas de samba para se apresentarem durante o Sabadinho Bom no mês de janeiro. Tudo isso são fatores que levam a uma qualificação do Carnaval. Agora só nos resta esperar a avenida abrir, acolher as agremiações para fazermos um belo Carnaval”, pontua.

Acessibilidade – Pensando no público com dificuldade de locomoção e outras necessidades especiais, haverá uma área com acessibilidade. Toda a estrutura foi projetada para acomodar melhor as pessoas que vão acompanhar os três dias de desfiles. A intenção da Funjope é receber um público maior que em 2023

Programação – As apresentações do Carnaval Tradição acontecem a partir deste sábado (10), com as tribos indígenas e clubes de frevo. No domingo (11), haverá desfiles de clubes de frevo, tribos indígenas e escolas de samba. Já na segunda-feira (12), será o dia das apresentações das ala ursas.

Na terça-feira (13), a partir das 9h, tem início a apuração para que os jurados apontem quem serão os campeões das tribos indígenas, clubes de frevo, ala ursas e escolas de samba.