Emlur mantém cidade limpa após programação do Carnaval no final de semana

Os agentes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) fizeram um esforço concentrado para manter a cidade limpa após a programação do Carnaval promovido pela Prefeitura de João Pessoa, no fim de semana. Ao final do desfile de grandes blocos, como Vumbora, Bloco dos Atletas e Virgens de Tambaú, as equipes de limpeza urbana entraram na Via Folia com os serviços de varrição e coleta.

Após o desfile das Virgens de Tambaú neste domingo (4), a Avenida Epitácio Pessoa amanheceu limpa. Em poucas horas, os resíduos já haviam sido coletados. O final do percurso, o Busto de Tamandaré recebeu o serviço de lavagem com o auxílio do caminhão-pipa.

“Nosso objetivo é manter a cidade limpa. Apenas no sábado, mobilizamos 300 agentes de limpeza para executar os serviços. No desfile das Virgens de Tambaú, reforçamos o efetivo com mais de 180 colaboradores, e assim será nos grandes blocos, sem deixar de contemplar o Carnaval nos bairros, a exemplo das Virgens de Mangabeira, Peruas do Valentina ou Tambiá Folia”, afirma o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso.

Para o desfile do bloco Muriçoquinhas, nesta segunda-feira (5), mais de 180 agentes da Emlur estarão a postos. As equipes também realizarão as ações de limpeza urbana nos blocos da Melhor Idade (Busto de Tamandaré) e Bloco da Sopa (Torre).

Carnaval sustentável – A Emlur disponibiliza 20 pontos de entrega voluntária (PEVs), na Via Folia (na Avenida Epitácio Pessoa) e nos bairros por onde vão passar os blocos com maior concentração de foliões. O objetivo é que a população descarte materiais recicláveis, como plástico, metal, vidro e papel.

No final de semana, a Emlur instalou 50 papeleiras na orla da cidade para repor os materiais que são depredados ou furtados. Os danos são causados tanto no suporte dos equipamentos, quanto na tampa.

Zeladoria – A programação de zeladoria desta segunda-feira (5) contempla as localidades de Castelo Branco, Cabo Branco, Penha, José Américo e Cristo Redentor com os serviços de roçagem, capinação e pintura de meio-fio.

A coleta de resíduos diversificados – materiais misturados com terra, restos de capim, resíduos da construção civil, móveis e resíduos domiciliares descartados irregularmente nas ruas – é executada nos bairros de Bessa, Jardim Aeroclube, Jardim Oceania, Ernesto Geisel, Cuiá, Cristo Redentor, Bancários, Jardim Cidade Universitária, Cidade Verde (Mangabeira), Cruz das Armas e Rangel.

O itinerário da coleta de resíduos de poda de árvores inclui os bairros de Jaguaribe, Roger, Cristo Redentor, Bancários, Jardim Cidade Universitária, Alto do Mateus, Jardim Planalto, Centro, Bessa, Jardim Aeroclube e Jardim Oceania.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213 4237 e 3213 4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada, no endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10