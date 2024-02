Nilvan desiste de ser candidato a prefeito de João Pessoa e alega perseguição do PL; veja vídeo

O comunicador Nilvan Ferreira (PL) desistiu de se candidatar a prefeito de João Pessoa. Ele fez o comunicado, em vídeo, pelas redes sociais. Apesar de ter o nome competitivo, o partido dele escolheu outro nome para disputa, o do ex-ministro Marcelo Queiroga. Nilvan alegou que tomou a decisão porque está sendo perseguido pela legenda e acusou a direção estadual. O partido é comandado pelo deputado federal Wellington Roberto.

O comunicador foi sondado para disputa em Santa Rita e afirmou que vai definir a possível candidatura na cidade depois do carnaval. No meio do ano, segundo ele, vai definir quem vai apoiar em João Pessoa.

Em Santa Rita foi o mais votado nas eleições de 2022, quando candidato ao governo do estado. Obteve 22 mil votos.

Confira vídeo com justificativa da renúncia da pré-candidatura: