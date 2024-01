Última apresentação dos Beatles foi há 55 anos em Londres. Assista

Era uma quinta-feira, 30 de janeiro de 1969. Os Beatles fizeram sua última apresentação. Realizaram um breve show no telhado do estúdio deles, em Londres. A performance gravada e filmada ficou conhecida como The rooftop concert. Nesta terça-feira, 30 de janeiro de 2024, faz, portanto, 55 anos.

Durante todo o mês de janeiro de 1969, pouco mais de um mês após o lançamento do Álbum Branco, os Beatles foram gravados e filmados para o projeto Get Back. Primeiro, num dos galpões do Twickenham Film Studios, nos arredores de Londres. Depois, no estúdio da Apple, na 3 Savile Row, em Londres. Por fim, no rooftop concert.

Get Back era um projeto que incluia um disco de canções inéditas e um filme. Uma espécie de volta às origens na qual os Beatles se mostrariam com simplicidade, sem grandes adornos. Get Back virou Let It Be e acabou sendo, em maio de 1970, o último disco lançado – mas o penúltimo gravado – pelo grupo.

As imagens foram compiladas, também em 1970, no documentário Let It Be (no Brasil, Deixa Estar), de Michael Lindsay-Hogg, cineasta que dirigiu as filmagens em janeiro de 1969. Por décadas, o filme foi o mais fiel registro audiovisual do fim dos Beatles.

Em 2021, porém, o cineasta Peter Jackson, da trilogia O Senhor dos Anéis, ofereceu um outro retrato daquele momento. Debruçado sobre 56 horas de imagens e muitas outras de som e dispondo dos mais avançados processos de restauração, Jackson realizou The Beatles: Get Back, um inacreditável documentário que dura 0ito horas.

O ponto alto do documentário de Jackson, como no de Lindsay-Hogg, é o rooftop concert, que hoje completa 55 anos. A performance foi ao meio-dia, e os Beatles incorporaram à banda o tecladista americano Billy Preston, que eles conheciam desde o início da década de 1960.

Durante o concerto, os Beatles apresentaram cinco números inéditos: Get Back, Don’t Let Me Down, I’ve Got a Feeling, One After 909 e Dig A Pony. Eram músicas novas, à exceção do rock One After 909, gravado originalmente no início da carreira do grupo, mas mantido inédito.

Foram captados três takes de Get Back, dois de Don’t Let Me Down e dois de I’ve Got a Feeling. Somaram-se, então, nove tomadas de cinco músicas dos Beatles numa apresentação histórica que durou somente 42 minutos. Glyn Johns e Alan Parsons atuaram como engenheiros da gravação em oito canais.

O rooftop concert aconteceu na hora do almoço de um dia nublado do inverno londrino. Nas ruas próximas, muita gente se reuniu para ouvir os Beatles ao vivo. Mas o som alto também incomodou, e a polícia foi chamada. Com a presença dos policiais no prédio da Apple, o show teve que ser interrompido.

Encerrada a última música, que era o terceiro take de Get Back, John Lennon foi ao microfone e disse: “Espero que tenhamos sido aprovados pela audiência”. Que audiência reprovaria os Beatles?