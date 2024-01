Mais duas agências de viagens colocam João Pessoa como um dos destinos mais procurados para o verão

Destinos com praias são os favoritos dos brasileiros durante as férias de verão. Segundo pesquisa divulgada pela Bancorbrás Turismo, cidades localizadas na região Nordeste, entre elas João Pessoa, são as mais procuradas pelos turistas. Os dados foram coletados pelo site Voalá, que calculou os pacotes mais buscados, e pelo Clube de Turismo Bancorbrás, que apresentou o relatório de marcações de hospedagem.

A Capital paraibana já vem sendo citada como uma das mais procuradas por outros aplicativos de busca de destinos para o período de verão, em especial, durante o Carnaval. Dados da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira – seccional Paraíba (ABIH-PB) apontam que a média de ocupação da rede hoteleira no período será próxima a 72%, com alguns hotéis chegando a quase 100% de ocupação.

Para o secretário de Turismo de João Pessoa (Setur), Daniel Rodrigues, a inclusão da Capital paraibana em mais dois rankings de empresas que comercializam pacotes turísticos é resultado do intenso trabalho que a prefeitura tem desenvolvido na promoção do destino, em parceria com o Governo do Estado e Trade Turístico. “Estamos experimentando um crescimento sustentável da atividade do turismo, procurando oferecer aos turistas uma cidade pronta para superar todas as expectativas”, pontuou.

Para o diretor executivo da Bancorbrás Turismo, Carlos Eduardo Pereira, “as altas temperaturas do verão são o convite perfeito para as pessoas escolherem o nosso litoral repleto de praias maravilhosas para aproveitar os dias de descanso”. Na Voalá, os pacotes de viagem, com aéreo e hospedagem inclusos, mais procurados pelos visitantes foram para o Rio de Janeiro (RJ), seguido de Maceió (AL), Porto Seguro (BA), Fortaleza (CE) e João Pessoa (PB).

O mesmo comportamento se repetiu no Clube de Turismo Bancorbrás. O relatório de marcações da empresa mostra que os clientes optaram por hotéis localizados, principalmente, em Porto Seguro (BA), seguido por Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL), Porto de Galinhas (PE) e João Pessoa (PB).