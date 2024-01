Primeira edição do Festival Forró Verão é encerrada com sucesso de público na orla de João Pessoa

O primeiro Festival Forró Verão, promovido na orla da Capital pela Prefeitura de João Pessoa, encerrou sua programação na noite deste sábado (27) com sucesso de público, repetindo o contingente de aproximadamente 400 mil pessoas registrado pela organização nas três noites anteriores. Com isso, o evento se consolida, apostando na tradição da riqueza musical do forró, valorizando grandes nomes do ritmo na Paraíba e no País.

O Festival teve uma programação de shows durante os quatro sábados do mês de janeiro. O vice-prefeito Leo Bezerra fez parte da plateia neste sábado e agradeceu as parcerias e ao público que possibilitou que o evento fosse um sucesso. “O Forró Verão chegou pra ficar. Nós agradecemos a todos os parceiros, ao Governo do Estado, Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal e todos aqueles que contribuíram para a realização desse evento com segurança total. O primeiro Forró do ano é em João Pessoa, não só onde o sol nasce primeiro, agora carimbando João Pessoa como também a primeira a trazer o forró no ano. Sucesso total”, ressaltou.

O primeiro Forró Verão superou as expectativas do diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves. “A gente conseguiu realizar o Festival Forró Verão valorizando os grandes artistas do forró paraibano e brasileiro, agregando a multidão aqui na praia, tudo com muita tranquilidade e segurança”, afirmou.

Para ele, além da cultura, houve um ganho importante para a economia local. “Conseguimos desenvolver uma economia criativa extremamente importante. O evento movimentou a economia de bares, restaurantes, pequenos comerciantes, vendedores ambulantes, taxistas, motoristas de aplicativo, de maneira que a Prefeitura prova que é possível desenvolver emprego e renda a partir da cultura. Isso é muito gratificante para todos nós”, comemorou.

Shows – O primeiro show da noite de encerramento foi do pessoense Douglas Pegador, que agradou o público com seu jeito descontraído e com músicas como ‘Tereteteu’, ‘Cuida da Tua Vida’ e ‘Almoço no Motel’. “Estou muito feliz com a oportunidade de fazer parte dessa festa. Parabéns a Funjope por esse Festival do Forró, que é sucesso e por dar espaço aos artistas da terra. Espero estar aqui novamente ano que vem”, disse o artista.

O cantor cearence Waldonys abriu o show com a música ‘Sinônimos’ do paraibano Zé Ramalho. Ele enfatizou que sempre sobe aos palcos levando as influências musicais de Luiz Gonzaga, Sivuca, Zé Ramalho, Dominguinhos e tantos outros. “Eles fazem parte da minha identidade musical”, afirmou. Waldonys elogiou a iniciativa da Prefeitura de João Pessoa em promover esse grande evento musical valorizando o forró. “Estou muito feliz em fazer parte desse time de forrozeiros que subiu no palco do Festival. Tenho uma relação de muito amor com a Paraíba”, frisou o cantor. O show contou com as participações especiais do filho e do pai de Waldonys – três gerações tocando sanfona no palco do Festival.

Já a banda Cavaleiros do Forró, da cidade de Natal (RN), cantou várias de suas canções acompanhada pelo público, grandes sucessos como ‘Não Pegue Esse Avião’, ‘A Vontade Que Eu Tenho’, ‘Alô’, ‘Mar de Doçura’, ‘Minha Rainha’ e muito mais. “Estamos emocionados em voltar à Paraíba. Nós já gravamos aqui em João Pessoa um DVD e voltar nesse momento tão especial para fazermos parte desse Festival de Forró foi maravilhoso, ainda mais com um público gigante”, disse um dos vocalista da banda, o paraibano Jailson Santos.

O show da banda pessoense Encantu’s encerrou a primeira edição do Festival Forró Verão em grande estilo. A paraibana Manu Barbosa disse: “Estou muito feliz em tocar em casa, nessa festa linda que é o Festival Forró Verão, um sucesso, um público maravilhoso”. O show contou com a participação da cantora Lary Ingrid.

A programação do Festival contou ainda com o DJ Cris L, animando o público nos intervalos, e com interpretes de Libras. Famílias, turistas e muitos paraibanos estiveram na Praia de Tambaú para prestigiar a última noite dos shows. “Nós nos organizamos e viemos todos, ao todo nove pessoas. Trouxemos nossa bebida, cadeiras e até as crianças vieram. Shows lindos e emocionantes”, disse Vera Lúcia, moradora do bairro Miramar.

Grandes nomes do forró – Nas três noites anteriores do evento subiram ao palco grandes referências do forró, como Flávio José, que fez o show de abertura, além de Santanna, Dorgival Dantas, Amazan, Matruz com Leite, Cavalo de Pau, Os Três do Nordeste, entre outros.

Para Marcus Alves, o Festival Forró Verão se consolida como um marco das atividades durante o Verão e que a partir de então a Prefeitura, através da Funjope, vai trabalhar para que o projeto permaneça no calendário cultural e artístico da cidade, sempre buscando oferecer a população de João Pessoa e aos turistas boas opções culturais.

O Festival é resultado do esforço concentrado e da dedicação de diversas secretarias municipais, como Infraestrutura (Seinfra); Desenvolvimento Urbano (Sedurb); Saúde (SMS); Limpeza Urbana (Emlur); Comunicação (Secom), Guarda Civil Metropolitana (Semusb), Mobilidade Urbana (Semob-JP); além da parceria do Governo do Estado, por meio da atuação dos efetivos das Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros.