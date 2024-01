Quando o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é divulgado, o estudante já se pergunta se a nota obtida será suficiente para que ele seja aprovado no curso que sonha. Esta reportagem traz informações para responder: 600 pontos no Enem dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 600 pontos no Enem pode fazer diversos cursos na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), a exemplo de Fisioterapia, Psicologia, Engenharias e até Medicina.

Veja todas as possibilidades para quem tirou nota na faixa dos 600 pontos no Enem abaixo:

600 pontos no Enem dá para qual curso na UFPB?

Relações Públicas, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 600,32 pontos;

Ciências Biológicas, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 600,54 pontos;

Pedagogia, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 600,56 pontos;

Medicina Veterinária, em Areia, pelo sistema de cotas – 600,98 pontos;

Engenharia Química, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 601,02 pontos;

Artes Visuais, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 601,58 pontos;

Terapia Ocupacional, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 601,6 pontos;

Ciências Contábeis, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 601,08 pontos;

Gestão Pública, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 601,94 pontos;

Química, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 602,12 pontos;

Engenharia Mecânica, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 602,58 pontos;

Ciências Biológicas, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 602,76 pontos;

História, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 602,8 pontos;

Dança, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 603,1 pontos;

Engenharia de Produção, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 604,52 pontos;

Nutrição, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 604,7 pontos;

Ciência de Dados, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 604,92 pontos;

Teatro, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 605,6 pontos;

Filosofia, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 606,6 pontos;

Geografia, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 606,72 pontos;

Letras/Português, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 607,97 pontos;

Engenharia Civil, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 608,44 pontos;

Direito, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 608,62 pontos;

Educação Física, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 609,2 pontos;

Odontologia, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 609,62 pontos;

Psicopedagogia, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 609,76 pontos;

Sistemas de Informação, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 610 pontos;

Administração, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 610,14 pontos;

Matemática, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 610,32 pontos;

Ciência da Computação, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 610,5 pontos;

Pedagogia, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 610,92 pontos;

Psicologia, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 611,34 pontos;

Filosofia, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 612,8pontos;

Farmácia, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 613,06 pontos;

Geografia, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 614,28 pontos;

Línguas Estrangeiras, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 614,46 pontos;

Ciência da Computação, em Rio Tinto, pelo sistema de cotas – 614,68 pontos;

Química, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 615,6 pontos;

Engenharia Elétrica, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 615,64 pontos;

Zootecnia, em Areia, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 615,93 pontos;

Fonoaudiologia, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 617,26 pontos;

Engenharia Ambiental, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 619,52 pontos;

Biotecnologia, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 620,28 pontos;

Matemática, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 621,08 pontos;

Jornalismo, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 621,08 pontos;

Serviço Social, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 621,13 pontos;

Nutrição, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 621,98 pontos;

Arquitetura, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 622,48 pontos;

Biomedicina, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 623,64 pontos;

Ciências Sociais, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 624,27 pontos;

Engenharia Química, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 625,26 pontos;

Administração, em Bananeiras, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 625,44 pontos;

Letras/Inglês, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 627,9 pontos;

Medicina Veterinária, em Areia, pelo sistema de cotas – 630,74 pontos;

Design, em Rio Tinto, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 631 pontos;

Tradução, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 631,46 pontos;

Engenharia Ambiental, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 632,68 pontos;

Comunicação em Mídias Digitais, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 632,84 pontos;

Cinema e Audiovisual em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 633,38 pontos;

Ciências Biológicas, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 633,93 pontos;

Letras/Português, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 634,28 pontos;

Fisioterapia, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 635,42 pontos;

Teatro, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 635,51 pontos;

Engenharia de Alimentos, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 636,16 pontos;

Engenharia de Energias Renováveis, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 639,36 pontos;

Relações Públicas, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 640,95 pontos;

Ciências Econômicas, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 643,35 pontos;

Letras/Inglês, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 643,98pontos;

Engenharia Química, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 645,17 pontos;

Enfermagem, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 647,38 pontos;

Ciências Contábeis, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 650,06 pontos;

Psicopedagogia, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 651,75 pontos;

História, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 652,96 pontos;

Línguas Estrangeiras, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 655,78 pontos;

Teatro, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 659,19 pontos;

Educação Física, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 660,62 pontos;

Química, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 660,9 pontos;

Artes Visuais, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 662,82 pontos;

Engenharia Mecânica, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 672,34 pontos;

Administração, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 673,2 pontos;

Biotecnologia, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 673,86 pontos;

Ciência da Computação, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 678,06 pontos;

Sistemas de Informação, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 680,53 pontos;

Terapia Ocupacional, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 688,05 pontos;

Jornalismo, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 690,91 pontos;

Engenharia de Produção, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 693,02 pontos;

Comunicação em Mídias Digitais, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 695,14 pontos;

Engenharia Elétrica, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 698,08 pontos;

Medicina, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 698,44 pontos.

600 pontos no Enem dá para qual curso na UFCG?

Letras/Português, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 600,72 pontos;

Engenharia Química, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 601,86 pontos;

Administração, em Sousa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 601,94 pontos;

Direito, em Sousa, pelo sistema de cotas – 603,14 pontos;

Ciências Contábeis, em Sousa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 603,96 pontos;

Farmácia, em Cuité, pelo sistema de cotas – 603,44 pontos;

Enfermagem, em Cajazeiras, pelo sistema de cotas – 603,52 pontos;

Pedagogia, em Cajazeiras, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 604 pontos;

Letras/Português, em Cajazeiras, pelo sistema de cotas – 604,42 pontos;

Ciências Biológicas, em Cajazeiras, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 607,05 pontos;

Matemática, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 607,61 pontos;

Engenharia Mecânica, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 608,12 pontos;

História, em Cajazeiras, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 608,2 pontos;

Ciências Biológicas, em Patos, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 608,36 pontos;

Nutrição, em Cuité, pelo sistema de cotas – 609,34 pontos;

Engenharia de Petróleo, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 609,36 pontos;

Engenharia Civil, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 608,4 pontos;

Letras/Inglês, em Cajazeiras, pelo sistema de cotas – 610,24 pontos;

Ciência da Computação, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 601,1 pontos;

História, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 612,74 pontos;

Design, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 613,7 pontos;

Farmácia, em Cuité, pelo sistema de cotas – 614,48 pontos;

Letras/Inglês, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 614,67 pontos;

Administração, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 615,2 pontos;

Engenharia Civil, em Pombal, pelo sistema de cotas – 616,86 pontos;

Pedagogia, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 617,61 pontos;

Engenharia de Produção, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 618,26 pontos;

Ciência Econômica, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 622 pontos;

Enfermagem, em Cuité, pelo sistema de cotas – 623,4 pontos;

Medicina Veterinária, em Patos, pelo sistema de cotas – 626,44 pontos;

Letras/Português, em Cajazeiras, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 626,54 pontos;

Administração, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 628,3 pontos;

Engenharia de Petróleo, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 626,46 pontos;

Engenharia de Produção, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 631,49 pontos;

Farmácia, em Sousa, pelo sistema de cotas – 632,02 pontos;

Direito, em Sousa, pelo sistema de cotas – 632,8 pontos;

Engenharia Civil, em Pombal, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 635,92 pontos;

Engenharia Elétrica em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 637,52 pontos;

Psicologia, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 643,54 pontos;

Engenharia Mecânica, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 646,36 pontos;

Odontologia, em Patos, pelo sistema de cotas – 646,44 pontos;

Ciência da Computação, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 648,82 pontos;

Enfermagem, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 649,36 pontos;

Engenharia Elétrica, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 661,27 pontos;

Engenharia Civil, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 674,38 pontos;

Design, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 679,18 pontos;

Medicina, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 682,88 pontos;

Farmácia, em Cuité, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 685,34 pontos;

Nutrição, em Cuité, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 687,5 pontos;

Enfermagem, em Cajazeiras, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 6897,52 pontos.

600 pontos no Enem dá para qual curso na UEPB?

Psicologia, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 603,59 pontos;

Ciências Contábeis, em Monteiro, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 605,5 pontos;

Jornalismo, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 605,89 pontos;

Fisioterapia, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 608,28 pontos;

Pedagogia, em Guarabira, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 609,51 pontos;

Direito, em Guarabira, pelo sistema de cotas – 611,18 pontos;

Pedagogia, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 611,77 pontos;

Química Industrial, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 612,32 pontos;

Enfermagem, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 613,84 pontos;

Letras/Português, em Guarabira, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 616,06 pontos;

Administração, em Patos, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 616,19 pontos;

Computação, em Patos, pelo sistema de cotas – 617,39 pontos;

Letras/Português, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 619,15 pontos;

Letras/Espanhol, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 619,5 pontos;

Pedagogia, em Guarabira, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 621,42 pontos;

Ciências Biológicas, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 621,8 pontos;

Educação Física, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 622,12 pontos;

Direito, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 622,79 pontos;

Farmácia, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 623,89 pontos;

Ciências Biológicas, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 626,64 pontos;

Odontologia, em Araruna, pelo sistema de cotas – 628,29 pontos;

Letras/Inglês, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 629,96 pontos;

Letras/Português, em Monteiro, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 633,74 pontos;

História, em Guarabira, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 637,2 pontos;

Relações Internacionais, em João Pessoa, pelo sistema de cotas- 637,41 pontos;

Biologia, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 641,66 pontos;

Engenharia, em Araruna, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 641,77 pontos;

Administração, em Patos, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 642,33 pontos;

Ciências da Computação, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 642,66 pontos;

Odontologia, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 644,43 pontos;

Matemática, em Patos, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 644,61 pontos;

Jornalismo, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 651,7 pontos;

Ciências Contábeis, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 652,08 pontos;

Serviço social, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 652,61 pontos;

Fisioterapia, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 654,67 pontos;

História, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 656,29 pontos;

Administração, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 658,24 pontos;

Pedagogia, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 659,57 pontos;

Educação Física, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 663,31 pontos;

Computação, em Patos, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 668,37 pontos;

Farmácia, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 684,78 pontos;

Relações Internacionais, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 699,25 pontos.

600 pontos no Enem dá para qual curso no IFPB?

Engenharia Civil, em Patos, pelo sistema de cotas – 600,5 pontos;

Sistemas de Telecomunicações, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 603,37 pontos;

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Esperança, pelo sistema de cotas – 603,5 pontos;

Administração, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 605,16 pontos;

Engenharia Elétrica, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 607,99 pontos;

Design Gráfico, em Cabedelo, pelo sistema de cotas – 609,53 pontos;

Design de Interiores, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 611,14 pontos;

Engenharia Civil, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 611,62 pontos;

Design de Computação em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 612,61 pontos;

Redes de Computadores, em Campina Grande, pelo sistema de cotas – 613,7 pontos;

Sistemas para Internet, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 613,44 pontos;

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Monteiro, pelo sistema de cotas – 614,38 pontos;

Automação Industrial, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 614,94 pontos;

Redes de Computadores, em João Pessoa, pelo sistema de cotas – 615,35 pontos;

Sistemas para Internet, em Guarabira, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 617,05 pontos;

Negócios Imobiliários, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 620,64 pontos;

Medicina Veterinária, em Sousa, pelo sistema de cotas – 629,56 pontos;

Educação Física, em Sousa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 639,64 pontos;

Engenharia Mecânica, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 644,76 pontos;

Telemática, em Campina Grande, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 645,06 pontos;

Administração, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 645,7 pontos;

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Monteiro, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 661,64 pontos;

Engenharia Elétrica, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 670,18 pontos;

Design Gráfico, em Cabedelo, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 671,53 pontos;

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Esperança, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 679,57 pontos;

Engenharia Civil, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 681,07 pontos;

Design de Interiores, em João Pessoa, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 682,39 pontos;

Engenharia Civil, em Patos, em ampla concorrência e pelo sistema de bonificação estadual – 683,86 pontos.