Com mais de 45 mil atendimentos em 2023, Hospital Santa Isabel avança com serviços ofertados à população

Referência em várias especialidades médicas e cirúrgicas, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) aumentou o número de atendimentos realizados em 2023, fechando o ano com 45.831 pessoas atendidas em seus ambulatórios. No total foram 8.254 usuários atendidos a mais na unidade em relação a 2022, quando foram realizados 37.577 atendimentos ambulatoriais.

“Isto mostra que o hospital está no caminho certo, investindo na saúde da população, garantindo atendimento a quem nos procura. Esse é o resultado da política implementada pelo prefeito Cícero Lucena de levar mais saúde para a população, gerando mais qualidade de vida”, destacou a médica Adriana Lobão, diretora-geral do HMSI.

Especialidades como cirurgia geral e urologia foram as mais procuradas ao longo do ano. Foram 8.335 consultas ambulatoriais de cirurgia geral; 6.087 de urologia; 4.468 com coloproctologista; 3.970 com cardiologista; 3.716 com anestesiologista; 3.616 com ginecologista e obstetra; 2.981 com mastologista; 2.013 com cirurgião vascular; 1.692 com cirurgião plástico; 1.502 com neurocirurgião; 1.399 com reumatologista; 1.193 com cirurgião de cabeça e pescoço; e 1.084 com hematologista, entre outras.

Entre os 45.831 pacientes atendidos este ano está a comerciante Rosângela Tavares da Costa, 57 anos, que se prepara para a realização de uma cirurgia e elogiou o atendimento que vem recebendo. “Fui muito bem atendida. Já estou com todos os encaminhamentos para a realização dos exames e me preparando para a cirurgia, que vai ser feita no hospital. Foi tudo muito tranquilo e achei muito bom”, disse ela.

O estudante Natan Erick da Costa, 20 anos, também foi atendido este ano no Hospital Santa Isabel. Natan, inclusive, passou por mais de um especialista até fazer a cirurgia de hérnia. “O atendimento foi ótimo. Só elogiar pelo tratamento realizado com sucesso. Já estou recuperado”, comemora.

Assistência qualificada – Para garantir um melhor atendimento aos usuários, o hospital, administrado pela Prefeitura de João Pessoa, investiu na qualificação da assistência prestada aos pacientes, promovendo importantes alterações em ambientes, como a recepção e internação cirúrgica.

Entre as melhorias feitas ao longo de 2023 está a instalação do ‘Cantinho do Café’, onde os usuários da rede municipal de saúde que procuram o hospital têm disponível café, biscoitos e água.

Os ambulatórios onde os pacientes são atendidos também ganharam atenção especial em relação à limpeza e a identificação dos médicos que estão em atendimento no local. Antes, as salas eram identificadas apenas por números. Agora, para auxiliar o usuário em relação ao ambulatório onde será atendido, foi colocada uma placa fixa na frente de cada um, que recebe o nome do médico que está atendendo no momento. A limpeza das salas e dos banheiros também foi reforçada. Os banheiros são limpos várias vezes ao dia e as salas são organizadas e limpas após cada paciente deixar o local.

Referência – Com 11 ambulatórios, o Hospital Municipal Santa Isabel atende uma média de 3 mil pacientes por mês. Maior equipamento da rede municipal em relação a hospitais em João Pessoa, a unidade é especialista em cirurgias de média e alta complexidade e referência em diversas especialidades médicas, como cirurgia geral, urologia, coloproctologia, mastologia, endoscopia, colonoscopia, cirurgia bariátrica, neurocirurgia e cirurgia vascular e ginecológica, entre outras.

Os pacientes são encaminhados ao hospital pela Central de Regulação do município, onde são avaliados por um especialista durante a consulta ambulatorial e encaminhados para os procedimentos necessários.