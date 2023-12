Réveillon de João Pessoa viraliza nas redes sociais por motivo inusitado; entenda

A imagem de uma reportagem ao vivo em uma emissora de TV de João Pessoa viralizou nesta quinta-feira (27) nas redes sociais, por conta de um erro na tarja de caracteres. A repórter falava com uma representante da prefeitura de João Pessoa sobre o esquema especial montado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu) para o réveillon da cidade.

Na tarja do programa “Cidade em Ação” estava escrito “Samu divulga esquema especial para Réveillon na rola de João Pessoa em 2023”, gerando uma conotação sexual que divertiu os usuários do X, antigo Twitter.

A imagem que virou meme aconteceu no programa exibido nesta quarta-feira (27), na entrada ao vivo da repórter Sabrina Barbosa juntamente com Alline Grisi, que é a diretora da atenção à saúde de João Pessoa.

Os espectadores não perderam a oportunidade e brincaram com a situação nas redes sociais. Veja abaixo alguns posts sobre o tema.

Esquema especial do Samu no réveillon de João Pessoa

O assunto da entrada ao vivo que viralizou nas redes sociais foi um esquema do Samu para o Réveillon em João Pessoa, com objetivo de atacar os problemas que possam vir a acontecer com as pessoas que vão passar a virada na praia.

De acordo com o órgão, as unidades móveis e os profissionais do serviço estarão em bases descentralizadas, localizadas em pontos estratégicos no entorno do Busto de Tamandaré, conforme a necessidade do público.

A estrutura de suporte ao atendimento de urgência e emergência na festa da virada em João Pessoa contará com nove veículos, divididos em uma Unidade de Suporte Básico (USB), uma de Suporte Avançado (USA), seis motolâncias (três duplas), além de um Veículo de Intervenção Rápida (VIR), que dará suporte na otimização e coordenação dos trabalhos.

Por fim, 14 profissionais da saúde estarão fazendo o plantão para atender possíveis necessidades da multidão na orla de João Pessoa.

A festa de réveillon de João Pessoa vai ter shows de Limão com Mel, Ranniery Gomes, Nando Cordel e Cavaleiros do Forró no Busto de Tamandaré.