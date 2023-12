ICV entrega kits para os primeiros bebês nascidos no dia do Natal

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que faz parte da Prefeitura de João Pessoa, celebrou a chegada do Natal com um gesto generoso nesta segunda-feira (25). A Maternidade entregou kits para os primeiros bebês nascidos em uma data especial, que celebra o nascimento do menino Jesus.

A iniciativa visa trazer alegria às famílias que dão as boas-vindas aos seus filhos no dia de natal. Os kits, repletos de itens essenciais para recém-nascidos, foram concedidos ao primeiro menino e à primeira menina que vierem ao mundo após a meia-noite.

Às 2h16, nasceu Aurora, uma menina prematura de 34 semanas, por parto normal, na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (Ucin). A mãe, Barbara Valena Alves Leite, residente no Bessa, celebrou a chegada antecipada de sua filha.

Em outra parte da cidade, no Geisel, a família de Maria Heloisa Xavier celebrou a chegada do terceiro membro, um menino chamado Davi, nascido às 6h45 no dia de Natal. O parto, inesperadamente realizado por uma vizinha que retornava da festa natalina, tornou o evento ainda mais memorável. A mãe foi conduzida à Maternidade pelo Samu e recebeu todos os cuidados necessários pela equipe da maternidade.

Liane Guerra, coordenadora do Serviço Social do ICV, expressa gratidão pela contínua generosidade da Dra. Germana, que doou os kits ofertados para os bebês. “É uma tradição que enche nossos corações de alegria. Essa doação não apenas proporciona suporte material, mas também simboliza a solidariedade e o carinho que permeiam a época festiva”, afirmou.

O ato destaca o compromisso da Prefeitura de João Pessoa, através do Instituto Cândida Vargas, em promover não apenas a saúde, mas também o bem-estar emocional das famílias atendidas. O gesto ressalta a importância de compartilhar a felicidade do Natal com aqueles que recebem a dádiva da vida em um dia especial.