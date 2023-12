Gervásio diz que Romero é “time” Bruno e defende candidato do PSB em Campina Grande

O deputado federal Gervásio Maia, presidente estadual do PSB, chutou o “pau da barraca” nas últimas declarações sobre o posicionamento do partido na eleição do ano que vem, em Campina Grande, e sobre a espera da oposição da cidade por Romero Rodrigues, deputado federal do Podemos.

Em entrevista à CBN, deu a entender que o partido não deve esperar ninguém e ainda tirou Romero do campo da oposição.

“Quem é que contribuiu com a vitória de Bruno (Cunha Lima, prefeito)? Quem é que estava e está no mesmo barco? Romero. Então, é um time que não tem feito bem a cidade de Campina, o município de Campina, e o PSB, por pertencer à nova forma de fazer política, à política de resultados, tem quadros importantes, não só para Campina, mas para muitos outros municípios do nosso estado”, afirmou.

Quando perguntado se o silêncio de Romero é uma forma do ex-prefeito se valorizar politicamente, Maia foi direto.

Eu pouco me importo com o silêncio dele. Isso é um problema do grupo dele, e não do nosso. O que nós temos que fazer, e estamos fazendo, é organizando o partido em Campina. Nosso presidente Jairo, nosso secretário de Saúde, Jhony (Bezerrra, secretário de Saúde de Campina Grande), para você ter uma ideia, nós temos uma chapa extraordinária rumo à Câmara de Vereadores.

Segundo ele, o Partido Socialista Brasileiro nunca esteve tão bem durante toda a sua história como hoje está em Campina Grande. Então, segundo ele, as coisas estão se organizando, as oposições estão se preparando para o pleito de 2024.

“Eu não tenho a menor dúvida que nós temos que colocar na cabeça de chapa, na chapa majoritária, alguém que já tenha sido testado, alguém que já tenha demonstrado capacidade de administrar, alguém que represente a nova política, e nós temos esse nome. Na minha opinião, o nome é Jhony”, afirmou.

Gervásio deixa claro, no entanto, que tudo será deliberado no colegiado e o voto dele está claro. Sobre os prazos não foi conversado ainda .

“A gente vai conduzindo isso com toda a executiva, conversando muito, o governador tem uma marca do diálogo. Então, no momento oportuno, o partido vai apresentar todos os seus nomes, a chapa proporcional, a chapa majoritária”, afirmou à CBN.