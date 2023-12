Bicicletada do Natal acontece nesta quinta-feira, no Busto de Tamandaré

Uma noite de festa e celebração à família em mais uma edição da Bicicletada do Natal. Essa é a expectativa para o evento, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), que será realizado nesta quinta-feira (21).

A saída da 3ª edição do passeio será no Busto de Tamandaré, com concentração às 19h, e largada às 19h30. Os ciclistas seguem pela Avenida Epitácio Pessoa rumo ao Parque Solon de Lucena, fazem o contorno na Lagoa e retornam pela própria Avenida Epitácio Pessoa com destino novamente a orla de Tambaú, que será o local de partida.

“É com muita alegria que fazemos esse passeio ciclístico, uma atividade física que tem a missão de reunir toda a família, contemplando o período natalino e toda a beleza do percurso, elaborado pela Prefeitura da Capital, além de celebrar o esporte, em especial o ciclismo”, explicou Kaio Márcio, Secretário de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer).

As inscrições podem ser realizadas através da doação de 1 kg de alimento não perecível, nas lojas das lojas Túlio Bicicletas, em João Pessoa, nos bairros de Mangabeira, Manaíra e Centro, além de Campina Grande. Os remanescentes, também poderão se inscrever minutos antes do evento. Além da ação solidária, o participante vai concorrer a uma bicicleta aro 26, que será sorteada e entregue ao ganhador ao final do passeio.

“É um pedal em ritmo de passeio recreativo, controlado, por volta de 15 a 20 km por hora. Um percurso tradicional, que é bem apropriado inclusive para ciclistas não frequentes. Temos a expectativa de levarmos até mil adeptos para o evento, que vai contar com o apoio da Semob-JP e estrutura para os ciclistas”, explicou o empresário Túlio Bezerra.