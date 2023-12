MERCADO DA BOLA FLUMINENSE MILIONÁRIO- APÓS RENATO AUGUSTO, CLUBE FECHA COM ANTONIO CARLOS

Por: flunews.com.br Reforça a Zaga com Antônio Carlos para a Temporada de 2024

O Fluminense segue movimentando o mercado de transferências e, após a contratação de Renato Augusto, está prestes a oficializar mais um reforço significativo para a temporada de 2024. Desta vez, o alvo é o zagueiro Antônio Carlos, que atualmente defende o Orlando City, dos Estados Unidos.

Para garantir os serviços do experiente defensor de 30 anos, o Tricolor carioca desembolsará a quantia de R$ 2,4 milhões, conforme revelado por Thiago D’Amaral, editor do portal da ESPN Brasil. Essa transação mostra a determinação do Fluminense em fortalecer sua equipe visando os desafios que virão no próximo ano.

–>

A negociação também envolveu uma cláusula ativada pelo Orlando City, estendendo o vínculo de Antônio Carlos até o final de 2024. Essa medida visa evitar que o jogador saia sem custos para outra equipe, ressaltando a importância que o zagueiro tem para o clube da MLS.

Embora os detalhes do tempo de contrato de Antônio Carlos com o Fluminense ainda não tenham sido divulgados, a expectativa é que a chegada do zagueiro fortaleça a defesa do time carioca. A escolha do número 25 para vestir a camisa do Fluzão, em homenagem à sua filha, adiciona um toque pessoal à chegada do jogador ao clube.

A torcida tricolor, ansiosa por ver seu time em ação na próxima temporada, agora aguarda pela confirmação oficial da contratação de Antônio Carlos e vislumbra uma defesa sólida e consistente para enfrentar os desafios que estão por vir. Com Renato Augusto e possivelmente Antônio Carlos, o Fluminense busca construir uma equipe competitiva e ambiciosa para os objetivos futuros.

Gustavo Scarpa,

após sua saída gratuita do Palmeiras no final do ano, integrou o Nottingham Forest, buscando novos horizontes na Europa. Contudo, sua passagem pelo clube inglês não foi marcada pelo sucesso esperado, resultando em um empréstimo para o Olympiacos, da Grécia. Segundo vasconet.com.br o jogador interessa ao Vasco.

Apesar das expectativas, Scarpa não conseguiu garantir uma presença constante como titular no time grego. Seu contrato com o Nottingham Forest se estende até o final de 2026, indicando um compromisso a longo prazo. No entanto, a falta de oportunidades e desempenho aquém do esperado levantam questionamentos sobre seu valor e adaptação aos clubes europeus.

Dentro do contexto brasileiro, a relevância de Scarpa para clubes como Vasco, Internacional e Atlético Mineiro pode depender de diversos fatores, como seu desempenho recente, capacidade de adaptação e necessidades específicas dessas equipes. Segundo a finte GazeTadeItauna.com.br O Galo está mais perto do jogador. Monitorar sua trajetória no cenário europeu oferece insights sobre como ele poderia contribuir no retorno ao futebol brasileiro, mas o sucesso em tais clubes dependerá de uma combinação de habilidades, oportunidades e adaptação ao estilo de jogo local.

Em resumo, Scarpa enfrenta desafios em sua jornada europeia, e seu valor para clubes brasileiros dependerá de uma análise mais aprofundada de seu desempenho e adequação ao contexto do futebol nacional.

O Atlético-MG está disposto a desembolsar 4 milhões de euros (equivalente a R$ 21,2 milhões), atendendo às exigências financeiras do Nottingham Forest, clube detentor dos direitos do jogador até junho de 2026. Atualmente emprestado ao Olympiacos, da Grécia, Scarpa tem contrato vigente até junho de 2024.

Atlético-MG Intensifica Negociações para Trazer Gustavo Scarpa de Volta

O Atlético-MG continua firme em sua busca por reforços para a próxima temporada, e o meia Gustavo Scarpa está de volta aos planos do clube. Apesar de informações anteriores indicarem o encerramento das negociações, a diretoria alvinegra e o jogador mantêm contato e reacenderam as conversas nesta semana.

Com a permanência já acertada do técnico Felipão, Scarpa surge como o plano A para assumir a camisa 10 do Galo em 2024. O treinador expressa confiança no potencial do meia e o considera peça fundamental para os planos da equipe. Há uma sintonia entre o desejo de Scarpa de trabalhar com Luiz Felipe Scolari e a intenção do treinador em contar com o jogador.

Apesar das reviravoltas nas negociações, Scarpa demonstrou comprometimento com o Atlético-MG, prometendo dar prioridade ao clube em caso de retorno ao Brasil. Essa sintonia de interesses entre jogador e treinador pode ser crucial para o desfecho positivo das tratativas.

A possível volta de Gustavo Scarpa ao Atlético-MG representa não apenas um reforço técnico, mas também a concretização de uma estratégia cuidadosamente planejada pela diretoria alvinegra. A torcida aguarda com expectativa o desfecho dessas negociações e a possível confirmação de Scarpa como o novo camisa 10 do Galo na próxima temporada.

GUSTAVO SCARPA NO VASCO?

O Vasco da Gama alimenta grandes expectativas ao sonhar com a possível contratação de Gustavo Scarpa. O meia, que atualmente está no Olympiacos por empréstimo do Nottingham Forest, é alvo de interesse do clube carioca. Com sua habilidade técnica e visão de jogo, Scarpa representaria uma adição significativa ao elenco vascaíno, podendo desempenhar um papel crucial no meio-campo. A negociação, se concretizada, poderia marcar um passo importante na estratégia de reforços do Vasco, elevando as aspirações da equipe para as competições futuras. O desfecho dessa possível transferência está nas mãos dos dirigentes cruzmaltinos e certamente será acompanhado de perto pelos torcedores ansiosos por novos talentos no Gigante da Colina.

Por: jblog.com.br

O Internacional continua alimentando a esperança de repatriar Gustavo Scarpa, enquanto também explora a possibilidade de reforçar sua linha de frente com o centroavante argentino Lucas Alario, atualmente no Eintracht Frankfurt. Em meio a essas negociações, o clube gaúcho mantém o interesse no volante Gregore, que atua no Inter Miami.

A busca por pelo menos três reforços de peso, projetados para assumir titularidade no início da próxima temporada, está em pleno andamento nos bastidores do Beira-Rio. Essa iniciativa faz parte dos esforços para fortalecer o elenco sob o comando de Eduardo Coudet, que possivelmente terá seu contrato renovado nesta semana.

O presidente Alessandro Barcellos, reeleito no último sábado, destacou a importância do sigilo nas negociações:

> “É importante o sigilo para que a gente não tenha interferência de outros clubes. São jogadores que vão chegar para ser titulares do Inter. E que as condições sejam as melhores. Serão nomes para assumir titularidade. Percebemos que é importante ter reposição à altura, porque nosso time caía de rendimento com as substituições.”

Barcellos, que pretende investir entre R$ 40 milhões e R$ 50 milhões na folha salarial do próximo ano, está determinado a impulsionar o Inter na defesa, meio-campo e ataque em 2024.

Gustavo Scarpa: A Incansável Tentativa de Repatriação

A novela envolvendo Gustavo Scarpa continua, com o Internacional mantendo tratativas com o estafe do meia de 29 anos. Scarpa, atualmente no Olympiacos por empréstimo do Nottingham Forest, enfrenta a resistência dos ingleses, que estipulam um valor entre 4,5 e 6 milhões de euros pela sua transferência.

Melhor jogador do Brasileirão de 2022, Scarpa ainda não encontrou o mesmo sucesso no Velho Continente, registrando uma participação discreta tanto no Nottingham Forest quanto no Olympiacos.