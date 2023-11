20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia encerra com premiação do Festival de Aplicativos e Jogos

A 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) terminou, neste sábado (25), no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho. Foi um evento marcante que celebrou o conhecimento, a inovação e a importância da ciência e tecnologia para a sociedade brasileira. A SNCT foi um evento promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), em parceria com o Governo do Estado.

A solenidade de encerramento reuniu a comunidade educacional, autoridades e entusiastas da educação e tecnologia. O secretário de Gestão Governamental de João Pessoa, Diego Tavares, representou o prefeito Cícero Lucena na entrega da premiação do Festival de Aplicativos do programa ‘Codificar para Desenvolver (Code) – Jovens para o futuro’, uma iniciativa da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) com apoio da Secitec e em parceria com a Funetec. “A visão do prefeito é tornar João Pessoa em um grande potencial de tecnologia e assim transformar nossa cidade”, comentou Diego Tavares.

A secretária de Educação do Município, América Castro, parabenizou todos os envolvidos e comentou que a etapa seguinte é colocar os alunos para estagiar e logo irem para o mercado de trabalho para que possam se desenvolver ainda mais. “Alguns alunos já me pararam para perguntar ao professor Guido quando vamos levá-los ao mercado?”, brincou a professora, que foi aplaudida pelos jovens.

O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba, Cláudio Furtado, disse que a ideia das secretarias é se unirem para que haja mais programadores em nosso Estado e no Município. “Aqui estão reunidos todos os atores sociais dessa iniciativa discutindo o que há de inovador na área. Isso é um dos passos para evolução da ciência”, destacou.

Durante o encerramento oficial, houve a final dos jogos eletrônicos e foram entregues certificados e prêmios de R$ 5 mil aos três primeiros colocados do Festival de Aplicativos Code. A primeira equipe colocada foi a Colect Fruits, da Escola Fenelon Câmara, com um aplicativo que leva o mesmo nome da equipe. A estudante Yas Pereira Marques, comentou que tudo foi maravilhoso, e que não imaginava que seria tão legal programar.

O segundo lugar foi a equipe ‘Cat’, da Escola Municipal Índio Piragibe, de Mangabeira, com o aplicativo ‘Adote-me’. A estudante Laura Andrade explicou que o aplicativo foi construído com o intuito de resgatar gatinhos abandonados. “Estou muito orgulhosa e grata a todo mundo que me ajudou, meus familiares, meus amigos, professores. Muita gratidão mesmo a todos”, disse Laura emocionada.

O terceiro lugar ficou com a equipe Rebeca do aplicativo TDAHelper, da Escola Cívico Militar Chico Xavier, que foi programado com o intuito de ajudar as pessoas com deficiências. Uma das alunas da equipe, Rebeca Fantini, disse se sentir honrada com a terceira colocação. “É importante para os alunos mesmo aprender, poder crescer, aprendendo a programar e futuramente trabalhar nessa área”, disse Rebeca, que foi bastante apoiada pelos amigos e familiares.

O Festival de Aplicativos Code teve 225 equipes inscritas no primeiro momento. Logo após, foram selecionadas mais de 100, onde foram escolhidos três classificados por votação eletrônica popular.