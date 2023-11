Segundo dia da 20ª SNCT será marcado por Desafios e Campeonato de Artes

A Prefeitura de João Pessoa segue, nesta sexta-feira (24), a partir das 9h, com a programação do segundo dia da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que está acontecendo no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho. A entrada é gratuita para todos os públicos.

As atividades começam com o 1º Desafio Paraibano em Ciências (DPC), a partir das 9h. Com 549 alunos de 37 escolas públicas e privadas de João Pessoa inscritos, o evento tem o objetivo de mobilizar jovens para o aprofundamento dos estudos, pesquisas e novos conhecimentos em Astronomia, Biologia, Física e Química. A iniciativa irá permitir que sejam conhecidos talentos na área de humanas, fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.

A segunda fase do Campeonarte também marca o dia. Nesta etapa, quatro alunos das 15 cidades visitadas durante a Caravana irão competir na fabricação de arte confeccionada a partir de resíduos eletrônicos. Nas oficinas, os alunos são estimulados a usar a imaginação para produzir trabalhos artísticos e de artesanato.

No final dessa competição, há três premiações: R$ 900 para o primeiro colocado, R$ 600 para o segundo e R$ 300 para o terceiro. Os prêmios serão divididos com as equipes que participaram da competição nas escolas.

Ainda na sexta-feira (24) haverá competição de jogos Fifa e a final de League of Legends (LOL), na Praça do Povo, além de exposições e palestras do Espaço Inovação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Uninassau e Unipê. As palestras têm o intuito de preparar jovens para o mercado de trabalho, em parceria com o Senai, Sesi, Fiep e Iel. Será ministrada palestra sobre o primeiro acesso ao mercado de trabalho e o cadastro de estudantes em estágio e no programa + Jovem Aprendiz.

Confira a programação desta sexta-feira (24):

1º Desafio Paraibano em Ciência (competição)

Hora: 9h às 12h

Local: Mezanino I

Mostra Robótica (exposição)

Hora: 14h – 18h

Local: Praça do Povo – Robótica

Competição de jogos – Fifa

Hora: 14h – 18h

Local: Praça do Povo

Competição de jogo – League Of Legends

Hora: 14h – 18h

Local: Praça do Povo – Palco

2º Campeonarte

Hora: 14h – 18h

Local: Praça do Povo – Central

Apresentações Demonstração dos serviços inovadores do TRT

Hora: 14h-18h

Local: Estande Espaço Inovação

Demonstração Espaço Cidadania TCE

Hora: 14h – 18h

Local: Estande Espaço Inovação

Demonstração das startups da Unipê

Hora: 14h – 18h

Local: Estande Espaço Inovação

Sistema Indústria (Sesi/ Senai/ Iel) – Cadastro de alunos para estágio e Jovem Aprendiz e palestra/ Espaço Maker e de Ciência

Hora: 14h – 18h

Local: Estande Espaço Inovação

Apresentação dos serviços do Sebrae

Hora: 17h às 18h

Local: Estande Espaço Inovação

Sucesu – Curso de programação

Hora: 14h – 18h

Local: Estande Espaço Inovação

Divulgação do material online da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec)

Hora: 14h – 18h

Local: Estande Espaço Inovação

Exposições Espaço Famene

Hora: 14h – 18h

Local: Estande Famene

Mostra de projetos

Hora: 14h – 18h

Local: Estande UEPB e Estande Unipê

Motostudent

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus I)

Projeto Baja

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus I)

Fórmula E-Motion UFPB

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus II)

Sala de Ações

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus III)

Aplicativo Preço da Hora

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus III)

Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional (Labimec)

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus III)

Criando e mantendo sites com os povos originários da Paraíba: Tabajaras e Kariris

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus III)

Laboratório de Engenharia de alimentos

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus IV)

Laboratório de Processamento de Derivados do Leite

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus IV)

Laboratório de Análise Sensorial e Desenvolvimento de Produtos

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus IV)

Laboratório de Planejamento e Gestão Ambiental

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus V)

Coral Eu Cuido: Gestão integral e participativa do turismo nos recifes do Seixas

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus V)

Coleção de invertebrados de Paulo Young como ferramenta para educação ambiental e divulgação científica

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus V)

Casa da Ciência da UFPB: Intercâmbio de saberes e processos educativos na universidade, escola e comunidade

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus V)

Pedagogia urbana: mobilidade ativa e desmatamento em João Pessoa

Hora: 14h – 18h Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus V)

Laboratório de Planejamento e Gestão Ambiental

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus V)

Hifrogel Patch para aplicações cosméticas

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus VI)

Desenvolvimento Magistral de jujuba medicamentosa contendo paracetamil

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus VI)

Questionando a química através da experimentação – Ano III

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus VII)

Fablab UFPB 2023: Incentivando a tecnologia e a criatividade

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus VII)

Projeto de Robótica Educacional

Hora: 14h – 18h

Local: Estande UNINASSAU

Mãozinha 3D: Projeto do Curso de Fisioterapia

Hora: 14h – 18h Local: Estande Uninassau

Projeto de pesquisa Uniscore

Hora: 14h – 18h

Local: Estande Uninassau

Conexão Mundo

Hora: 14h – 18h

Local: Estande SEE

Mostras de Tecnologia

Hora: 14h – 18h

Local: Estande Teletex, Estande Daten, Estande Cagepa e Estande Brisanet

Conteiner de Tecnologia

Hora: 14h – 18h

Local: Estande CAGEPA

Espaço Maker e de Ciência do Sesi e Senair

Hora: 14h – 18h

Local: Estande SESI/SENAI/IEL

Espaço Secitec – Qualifica João Pessoa

Hora: 14h – 18h Local: Estande Secitec

Exposições secretarias municipais (14h às 18h)

Espaço Sedest

Espaço Seplan

Espaço Semob

Espaço Seinfra

Espaço Semam

Espaço Sedec

Espaço UMTI

Maquete Sara

Hora: 14h – 18h

Local: Estande SENAI/FIEP/IEL

Adote um Cacto

Hora: 14h – 18h

Local: Estande SENAI/FIEP/IEL

Maquete cultivo da palma

Hora: 14h – 18h

Local: Estande SENAI/FIEP/IEL

Experimentos de solo

Hora: 14h – 18h

Local: Estande SENAI/FIEP/IEL

Jogos educativos sobre o semiárido

Hora: 14h – 18h Local: Estande SENAI/FIEP/IEL

Mostra do Projeto de Esperança no Espaço

Hora: 14h – 18h

Local: Estande Esperança no Espaço

Mostra Asteroid Day de Modelos e Fotomontagens de Asteroides em Ambientes Urbanos

Hora: 14h – 18h

Local: Estande APA

Modelo de Sistema Solar em Escala

Hora: 14h – 18h

Local: Estande APA

Exposição de Projetos

Hora: 14h – 18h

Local: Estande SECTIES

Oficinas Educação em Previdência complementar

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus III)

Projeto Paraíba Solar – A importância da energia solar fotovoltaica para o Nordeste

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus IV)

Realidade virtual e realidade aumentada na educação

Hora: 14h às 15h

Local: Auditório III – SEE

Práticas Experimentais voltadas a Educação Básica

Hora: 16h às 17h

Local: Auditório III – SEE

Drink Punc – Escola Bruxaxá

Hora: 14h – 18h

Local: Estande SEE

Palestras Vibe Aba

Hora: 14h-18h

Local: Estande Espaço Inovação

Usina escola: Formação de competências de tecnologia solares

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus IV)

Prótese de membro superior impressa em 3D: Do projeto ao protótipo

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus VI)

Serius Games para avaliação e intervenção de crianças com transtorno do desenvolvimento de coordenação

Hora: 14h – 18h

Local: Universidade Federal da Paraíba (Campus VI)

Programa Jovem Aprendiz do Iel como primeiro acesso ao mercado

Hora: 16h às 16h30

Local: Auditório II – Secties

Painel: A Popularização da Ciência

Hora: 14h às 15h30

Local: Auditório II – SECTIES

Outras atividades Podcast Farol Digital (entrevista)

Hora: 14h – 18h

Local: Sala Podcast Farol Digital

Reunião do Laboratório Latino-Americano de Computação Quântica (assembleia)

Hora: 14h às 17h30

Local: Auditório I – Mezanino 2