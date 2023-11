QUAL FILME VAI PASSAR NA GLOBO HOJE QUARTA (22/11)? SESSÃO DA TARDE ‘INCONTROLÁVEL’, SINOPSE

Por MRNews



“Incontrolável”: Adrenalina nos Trilhos da Ação

Na próxima quarta-feira, 22 de novembro de 2023, a “Sessão da Tarde” da Globo apresenta um espetáculo cinematográfico de tirar o fôlego com o filme “Incontrolável.” Dirigido por Tony Scott, esse thriller de ação, originalmente intitulado “Unstoppable,” promete uma experiência emocionante e recheada de suspense.

Título: Incontrolável

Título Original: Unstoppable

País de Origem: Estados Unidos

Ano de Produção: 2010

Diretor: Tony Scott

Elenco: Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Kevin Dunn, Kevin Corrigan

Gênero: Ação

Sinopse: O enredo de “Incontrolável” desenrola-se em torno de um cenário de tirar o fôlego: um trem desgovernado, carregado com produtos tóxicos, está em rota de colisão com o perigo. Em meio ao caos iminente, um condutor e um maquinista experiente unem forças para evitar uma catástrofe que ameaça destruir uma cidade inteira.

O Elenco: A produção conta com um elenco estelar, liderado por Denzel Washington e Chris Pine. Washington, conhecido por suas performances intensas e carismáticas, incorpora um maquinista experiente determinado a enfrentar o desafio. Ao seu lado, Chris Pine, trazendo sua presença magnética para as telas, desempenha o papel de um jovem condutor, formando uma dupla improvável no esforço para salvar vidas.

Complementando o elenco, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Kevin Dunn e Kevin Corrigan contribuem para criar uma narrativa coesa, repleta de tensão e momentos de alta octanagem.

A Ação Desenfreada: O coração pulsante do filme reside em sua ação desenfreada. Tony Scott, renomado diretor do gênero, emprega sua habilidade característica para criar sequências de tirar o fôlego. A perseguição desesperada para deter o trem fora de controle proporciona momentos eletrizantes, enquanto a habilidade técnica dos protagonistas é posta à prova.

Um Alerta Realista: “Incontrolável” também toca em aspectos realistas, abordando as possíveis consequências catastróficas de um evento como esse. O filme levanta questões sobre a responsabilidade, coragem e resiliência diante do perigo iminente.

Conclusão: Se você é fã de adrenalina, suspense e ação, “Incontrolável” é uma escolha imperdível. Prepare-se para uma viagem vertiginosa pelos trilhos de uma narrativa envolvente, impulsionada por atuações brilhantes e direção magistral. A “Sessão da Tarde” promete uma tarde eletrizante na companhia desse emocionante thriller ferroviário.